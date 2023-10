Artikkelen fortsetter under annonsen

Hadde renten vært bankenes sterkeste våpen, hadde mange flere byttet bank oftere. Opplevde barrierer ved bankbytte er den største bøygen for de fleste av oss. Digitalisering og automatisering er derfor nøkkelen.

Den årlige bankundersøkelsen fra Epsi Norway, omtalt i Dagens Næringsliv, viser at norske bankkunders misnøye er større enn noen gang tidligere – og de største bankene kommer dårligst ut. Dette vitner om et marked som ikke fungerer godt nok.

Sannheten er at folk flest ikke bytter bank, til tross for at flere undersøkelser peker på at det ofte er en lønnsom affære for den jevne lånekunde. Årsaken er at et bankbytte oppleves som en prosess forbundet med plunder og heft. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Å flytte lån fra bank til bank, basert på egne ønsker og pris, bør kunne gjøres på minutter fordi kunden tidligere har stilt sikkerhet og vist til inntekt da vedkommende fikk lånet. Banken som kunden vil flytte til, bør raskt kunne gjøre en egenvurdering om den ønsker å overta kundeforholdet, gjennom oppdatert og digitalt innhentet informasjon. Dermed bør prosessen være unnagjort på få minutter.

Her kan banknæringen med fordel være mer offensiv.

Slik det fungerer i dag, er det langt fra en sømløs prosess:

Bankene har ikke systemer som snakker sammen når det gjelder pant og eksakt restsaldo på et eksisterende lån. Derfor må de som arbeider med kredittsikkerhet, ringe til forrige bank og spørre om restsaldo, få bekreftelse og deretter betale, mot at pantet slettes.

Dette burde vi kunne automatisere.

En slik påkrevet kontakt i prosessen med å flytte en kunde gjør at det går tregere og begrenser konkurransen i bankmarkedet.

Vi vil at det skal bli like sømløst å bytte bank som det er å bytte mobilleverandør. Først da har vi fullkommen konkurranse.

For to år siden tok vi et strategisk veivalg: Vi skal være en digital bank som løser låneprosessen fra start til slutt, til fordel for eksisterende og nye kunder. Målet er at minst 40 prosent av kundene skal håndteres heldigitalt ved hjelp av selvbetjente løsninger.

Med en stadig enklere og mer automatisert låneprosess som tar hensyn til alle de forskjellige variasjonene i prosessen, er det fremste målet at bankkonkurransen skal bli mer reell. Men det er ikke alt én bank alene kan automatisere. Alle bankene må ville det samme og få systemene sine til å samhandle bedre.

At noen av de største har vondt i viljen er forståelig, men det er ikke forenlig med reell fri konkurranse.

Ifølge Epsi byttet bare fire prosent av oss hovedbank i fjor, mens nesten hver fjerde bankkunde vurderer nå å bytte bank. Misnøyen med bankene tiltar. Det bør hele næringen ta på alvor.

Bedre konkurranse er en del av svaret på misnøyen. Derfor bør vi gjøre bankbytte så enkelt og raskt som mulig. Det bør prioriteres høyt både av en samlet banknæring og av myndighetene.