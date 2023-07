Artikkelen fortsetter under annonsen

Rødt ber for tiden om mer anstendighet i samfunnsdebatten. Som private velferdsinnovatører ønsker vi velkommen «nye Rødt» som heretter vil bestrebe seg på å snakke sant om våre virksomheter og vårt ønske i å bidra med å bygge bra velferd for samfunnet.

Mange ganger tidligere har det føltes som at Rødt bygger på en ideologisk kortslutning om at alle mennesker ønsker å tilrane seg økonomiske verdier.

Leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege B. Nyholt, serverer 4. juli en god del påstander som tilhører «gamle Rødt» om Læringsverkstedet og private barnehager.

Alle private barnehager er enig med Nyholt i at lønnsomheten er borte etter at bemanningsnormen ble innført uten medfølgende finansiering.

Det er korrekt at bemanningsnormen er et minimumsnivå, sektoren får ikke tilskudd til å øke bemanningen. Våre tall viser at over halvparten av barnehagene går med underskudd.

Nyholt må benytte sin erfaring fra barnehage og nåværende posisjon som leder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til å sørge for at både offentlige og private barnehager får en økonomi som gjør at en kan styrke bemanningen og videreutvikle kvalitet.

Underskuddene i sektoren, og forskjellsbehandlingen av barn som går i private og offentlige barnehager, er den store utfordringen som Nyholt avsporer fra å snakke om.

De ordinære private barnehagene hadde i 2021 i snitt et overskudd på 0,8 prosent av inntektene. Læringsverkstedet gikk med underskudd.

Utbytte til eiere i private barnehager i 2021 var på 0,21 prosent av samlet tilskudd og foreldrebetaling. Læringsverkstedet tok ikke utbytte fra barnehagedriften. Pengene blir i sektoren og brukes til barns beste.

De private barnehagene sparer skattebetalerne årlig for milliardbeløp fordi vi får lavere tilskudd enn de offentlige. Det er feil når Nyholt forsøker å skape en historie om at barnehagepenger forsvinner i husleie.

