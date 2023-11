Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har oppstått nye markeder for rask levering av pakker, mat fra restauranter eller dagligvarer fra egne lagre. Kundene forventer leveranser av varetyper som spenner fra hvitevarer til dagligvarer – hurtig og ofte gratis.

På få år har antall aktører innen hjemlevering økt betraktelig.

Flere av de store aktørene driver med betydelige økonomisk underskudd for å vinne andeler i markedet. Dette legger press på samlet pris for varen, og dermed på arbeidsvilkårene til de som leverer.

Budbransjen kjennetegnes av lave krav til formell kompetanse, omfattende bruk av underleverandører og lave oppstartskostnader – nye virksomheter startes opp og legges ned til stadighet. Dette har skapt rom for at kriminelle aktører etablerer seg som underleverandører og utnytter enkeltpersonforetak for å unngå arbeidsgiveransvar.

Det har også ført til at hovedleverandørene, om det er Elkjøp eller H&M, har lite kontroll over hvem som faktisk utfører leveringsoppdragene.

Unge menn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i bransjen, og en betydelig andel er selvstendig næringsdrivende. Disse omfattes ikke av arbeidsmiljøloven og har derfor ikke de samme rettighetene til sykepenger eller feriepenger som ansatte. Det er heller ingen allmenngjort minstelønn i bransjen, og få bud er dekket av en tariffavtale.

I et ferskt forskningsprosjekt har Fafo intervjuet virksomheter, tillitsvalgte og bud i budbransjen. Vi har snakket med Økokrim og politiet og innhentet arbeidsavtaler fra bud. Funnene våre indikerer at dette er en bransje med store utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår:

Arbeidsavtaler er ofte mangelfulle når det gjelder arbeidstid og betalte pauser

Avtalene har gjerne konkurranseklausuler som forbyr at budene arbeider for andre virksomheter.

Trekk i lønn for slitasje og skader på biler eller dårlige evalueringer fra kunder er også en del av avtalene.

Mange aktører innen hjemlevering benytter en app, som knytter kunder sammen med bud for å levere mat eller andre varer. Om leveringen skjer med bil, moped, elsparkesykkel eller sykkel, er rutene de skal følge nøye planlagt i appen.

Ruteplanlegging oppgis av arbeiderne som en kilde til stress og potensielle skader – budene må følge nøye planlagte ruter som er tidfestet ned til minuttet. Fart og leveringstid påvirkes naturlig nok av trafikk og værforhold. For å holde seg innenfor tidsplanen, opplyser budene at de ofte bærer for tungt eller løper, noe som kan føre til overbelastning og skader. Noen bud forteller at de bryter trafikkregler.

Selvstendige næringsdrivende bud, som betales per levering, opplever ekstra press, da inntekten deres er direkte knyttet til hvor raskt de kan utføre leveransene. Dette kan sette egen sikkerhet i fare.

Myndighetene har de siste årene satt inn ressurser og tiltak for å bedre vilkårene i bransjen, blant annet gjennom handlingsplaner mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, mer kontrollvirksomhet gjennom A-krimsenteret, som er et samarbeid mellom politiet, Nav, Skatteetaten og Arbeidstilsynet, og en tverretatlig veileder for å forebygge kriminalitet i bransjen.

A-krimsenteret har likevel ikke sett forbedring i bransjen fra 2019 til 2022, og det pekes på at det fremdeles er et stort handlingsrom for kriminelle aktører. Kontrollene som ble gjennomført i 2022 avdekket betydelig grad av svart arbeid og omsetning, unndragelse av skatter og avgifter, trygdesvindel, brudd på arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, og utnyttelse av sårbare arbeidstagere.

Virksomhetene som er oppdrags- og arbeidsgivere i bransjen, ønsker tydeligere reguleringer fra myndighetene. Særlig er det behov for å stramme opp antall ledd i leverandørkjeden. Så lenge det er aktører i markedet som driver prisene nedover ved å operere på kanten av loven, er det utfordrende for andre aktører å levere samme tjeneste, og samtidig tilby anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Nå når Black Week er i gang, vil det være verdifullt for forbrukerne å være informert om hvem som leverer pakken, og hvilke arbeidsvilkår disse personene jobber under. Kundene kan legge press på butikken eller restauranten de handler fra, men det er tydelig at mer omfattende regulering av bransjen er nødvendig for å bedre arbeidsforholdene til en sårbar gruppe i arbeidslivets randsone.

Kronikken er basert på forskningsprosjektet «Budbransjen under press», som Fafo har gjennomført på oppdrag fra LO.