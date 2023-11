Artikkelen fortsetter under annonsen

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet skriver i DN at bredbåndsmarkedet i Norge ikke fungerer og bør reguleres, slik Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foreslår. Det er en oppskrift på dårligere tilbud til konsumentene.

I Norge har vi en bredbåndsdekning som er blant verdens beste. 87 prosent av husstandene har tilgang til fiberbasert bredbånd.

I grisgrendte strøk er tallet for bredbåndsdekningen 77 prosent. Det gjenstår med andre ord en hel del utbygging.

Erik Villum (Foto: Privat) Mer...

De siste 20 årene har fremsynte fiberutbyggere investert 75 milliarder kroner i fiberbasert bredbånd. I fjor ble det investert over ni milliarder kroner. Markedet har løst og løser oppgaven med glans. Kapitalavkastningen har vært og er moderat.

Kan suksessen skyldes at staten har holdt fingrene av fatet?

Aktørene som bygger, har gjort det med trygghet for at når de først har bygget inn til en gate eller bygd, så får de et langsiktig kundeforhold. I år er investeringsviljen sterkt redusert, og det bygges mindre. En viktig årsak er at varslet regulering skaper usikkerhet.

På tross av EU-direktiver er det svak bredbåndsdekning i mange EU land. EUs oppskrift er flere reguleringer. Nkom synes ikke å sette spørsmålstegn ved om oppskriften er riktig for Norge. De igangsatte derfor i våres et arbeid med forslag om å regulere mer i Norge.

Forslaget innebærer å åpne bredbåndsnettene for fri tilgang, slik at alle som vil, kan levere innhold på infrastrukturen.

Det fratar aktørene incentiver til å investere.

Blyverket konstaterer at dagens regulering av Telenor ikke har fungert. At løsningen er å regulere øvrige næringsaktører, synes underlig. Enda mer underlig er det at Telenors reguleringsforpliktelser i praksis fjernes i det nye reguleringsforslaget. Hun hevder at åpne nett er en godt fungerende løsning i andre land.

I Sverige har staten brukt ti ganger så mange offentlige kroner på tilskudd til bredbånd som den norske stat har gjort. Utenfor tettbygde strøk er fiberdekningen i Sverige likevel betydelig lavere enn i Norge.

Erfaringene er at regulering og sentralisering av beslutningsmakt på offentlige hender sjelden gir bedre løsninger på behov som markedet allerede dekker.

