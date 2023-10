Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN kunne man 2. oktober lese at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har gått på en «ny sikkerhetssmell»: Ansatte hadde fullt innsyn i kollegenes private mapper. Dette er den andre sikkerhetshendelsen på kort tid i etaten.

Personvern og datasikkerhet er blitt blant de fremste anliggender i vår digitaliserte tidsalder. Da er det sjokkerende å oppdage at selv Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke er immun mot kritiske brudd på disse prinsippene. Disse nylige hendelsene kan bidra til redusert tillit til etaten, men enda mer foruroligende er den unnvikende holdningen som er tatt av NSM ved å skyve skylden på det som ofte blir omtalt som den enkleste unnskyldningen: «menneskelig feil».

Å bruke «menneskelig feil» som forklaring for slike alvorlige sikkerhetsbrudd er problematisk av flere grunner.

For det første undergraver det alvoret i situasjonen. Åpning av private mapper tilhørende kolleger er ikke en enkel feil. Det er et alvorlig brudd på tilliten, et brudd på personvernet og et klart brudd på de etiske retningslinjene som en organisasjon som NSM burde være et forbilde for.

For det andre er det en ansvarsfraskrivelse å skylde på «menneskelig feil». Det er et forsøk på å unngå å ta ansvar for mangler i opplæring, internkontroll og implementering av effektive sikkerhetsprotokoller.

Å hevde at enkeltpersoner er ansvarlige, fratar institusjonen selv ansvaret for å skape et miljø der slike feil ikke kan skje. Dette etterlater også de ansatte som begår feilen uten nødvendig støtte og veiledning for å forhindre gjentagelse.

For det tredje bidrar det til en farlig normalisering av uaktsomhet når det gjelder datasikkerhet. Når store organisasjoner som NSM bruker «menneskelig feil» som en standard unnskyldning, risikerer vi å skape en kultur der slike hendelser ikke blir tatt alvorlig nok. Dette kan føre til en økning av lignende brudd, ikke bare i offentlige organisasjoner, men også i private selskaper og andre institusjoner som håndterer sensitiv informasjon.

Så hva bør NSM og andre organisasjoner gjøre?

For det første er det nødvendig med fullstendig åpenhet. Å være ærlig om hendelsene, ta ansvar for feilene og vise en reell innsats for å forbedre sikkerheten, er essensielt for å gjenopprette tilliten.

Dernest er det viktig å investere i opplæring og bevisstgjøring blant de ansatte. De må være fullt klar over betydningen av personvern og datasikkerhet, og hvordan de kan unngå å gjøre feil som kan føre til slike brudd.

For det tredje er det avgjørende å implementere strenge sikkerhetsprotokoller og kontroller som reduserer risikoen for uautorisert tilgang og sikrer at slike feil ikke kan skje.

Informasjon er en av våre mest verdifulle ressurser. Da kan vi ikke akseptere tafatthet når det gjelder datasikkerhet. Institusjoner som Nasjonal sikkerhetsmyndighet har et spesielt ansvar for å være ledende innenfor dette området.

Det er på tide å slutte med enkle unnskyldninger og heller ta ansvar og arbeide mot en fremtid der personvern og datasikkerhet er viktige prinsipper som aldri skal ofres på grunn av «menneskelig feil».