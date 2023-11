Artikkelen fortsetter under annonsen

Klimautvalget 2050 nedsatt av Solberg-regjeringen presenterte nylig sin rapport. Et av forslagene er at Norge skal «avstå fra letevirksomhet i områder som i dag ikke har utbygget infrastruktur.» Forslaget ble omfavnet av miljøbevegelsen og flere politikere, men statsminister Jonas Gahr Støre er klar på at forslaget ikke er regjeringens politikk.

To fremtredende medlemmer i utvalget var økonomiprofessorene fra Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, som også er rektor og Ola Kvaløy, som er dekan ved Handelshøyskolen. Professorene følger opp utvalget med en kronikk i DN 27. november. Der ønsker de å forklare at forslaget om letestopp egentlig ikke betyr noe som helst for norsk økonomi. I et regnestykke som vi skal prøve å studere nærmere, ikke minst forutsetningene, ender de opp med at det er mulig å tenke seg at «nåverdien for staten av uoppdagede ressurser i uåpnede områder på norsk sokkel kan ligge i området 150 milliarder kroner.»

Etter at flere på sosiale medier påpekte en pinlig regnefeil, korrigerte professorene nåverdien fra 150 milliarder til 900 milliarder kroner. Avviket skyldes antagelig at professorene hadde blingset med måleenhetene som en måler olje i: fat og kubikkmeter. Dersom det var feilen, skulle nåverdien endres til 942 og ikke 900 milliarder kroner.

Selv etter korrigeringen har regnestykket store svakheter. Så hvordan gjør de det?

De regner på noe annet enn det de har foreslått i klimautvalget. Kronikken fremstår som den regner på utvalgets forslag.

Klimautvalget sier at en skal avstå fra letevirksomhet i områder som ikke har utbygget infrastruktur, Kvaløy og Mohn derimot regner på kostnaden ved å avstå fra letevirksomhet i uåpnede områder. Ifølge Petroleumsdirektoratets ressursregnskap er det 3765 millioner standard oljeekvivalenter uoppdaget i åpnede og uåpnede områder. Av disse er 1655 i uåpnede. Det er dette tallet Mohn og Kvaløy bruker.

Dersom en skal stoppe å lete i områder som «ikke har utbygget infrastruktur», er det også store, allerede åpnede områder en ikke skal lete i. Det er nemlig mange åpnede områder uten utbygget infrastruktur. Ressursregnskapet har ingen tall som viser hvorvidt uoppdagede felter har utbygget infrastruktur, men la oss anta at halvparten av de uoppdagede ressursene i allerede åpnede områder mangler infrastruktur.

I så fall vil klimautvalgets forslag hindre ytterligere 1055 millioner standard oljeekvivalenter, med samme regnestykke som Kvaløy og Mohn bruker vil vi følgelig komme opp i 1473 milliarder kroner i nåverdi, altså snart ti ganger så mye som anslaget i den opprinnelige kronikken.

Og ennå har vi ikke sett på selve regnestykket.

Mohn og Kvaløy viser ikke regnestykket i kronikken. Det de derimot gjør er å vise til en fem år gammel vitenskapelig artikkel skrevet av Mohn. I den artikkelen prøver han, blant annet, å tallfeste verdien av oljeressursene i LoVeSe. Han fant da ut at det var 130 milliarder kroner.

I artikkelen fra 2018 legger Mohn til grunn en dollarkurs på åtte kroner. Ved å endre den forutsetningen til dagens kurs, vil verdianslaget stige med 34 prosent. Gitt at Mohn og Kvaløy heller ikke har endret den forutsetningen kommer vi opp til 1970 milliarder kroner.

Mohn og Kvaløy mener at forutsetninger om olje og gasspris ikke er interessant. «Dagens olje- og gasspriser har dermed begrenset relevans for verdivurderinger med et så langsiktig perspektiv» skriver de. Dersom det ikke er relevant, hvorfor brukte da Mohn den tids «dagens pris» da han skrev sin artikkel i 2018?

Dersom dagens regnestykke også på det området er basert på 2018-artikkelen bruker de 60 dollar per fat for olje og to kroner per standard kubikkmeter (scm) for gass. Dette i motsetning til dagens priser som er 80 dollar per fat og mer enn fem kroner per scm for gass.

Igjen har Kvaløy og Mohn brukt en forutsetning som fremmer deres syn. Med høyere olje og gassprisestimater vil selvsagt verdien bli enda høyere.

Utover at Kvaløy og Mohns regnestykke er feil og at korreksjonen er feil, er det litt spesielt at absolutt alle forutsetninger og feil trekker i samme retning: lavest mulig nåverdi av oljevirksomhet i uåpnede områder.

Mohn og Kvaløy vil muligens mene at vi uansett har råd til å kutte. Dem om det. Jeg mener at nesten 2000 milliarder kroner i nåverdi er en anselig sum penger selv for et rikt land som Norge. Dersom tre prosent av dette går inn i driften av AS Norge – handlingsregelen – vil det tilsvare 60 milliarder mer i statsbudsjettet hvert eneste år.

For ordens skyld: Forfatteren deltar i prosjektet «Investeringsbeslutninger i energi- og havnæringer: Betydning for Norges økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraft», finansiert av Offshore Norge

