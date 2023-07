Artikkelen fortsetter under annonsen

Renteøkningen og inflasjonen vi nå opplever kan spores tilbake til skattepakken vedtatt av Erna Solbergs regjering under pandemien.

Pakken, som det i ettertid er enighet om at var for raus, virker fortsatt for økte investeringer i den lineære fossile næringen. Dette, sammen med elektrifiseringen av sokkelen, gjør næringen til en vedvarende årsak til at du og jeg nå sliter med høyere renter og priser.

Renteøkningene, grunnet oppheting av en norsk økonomi drevet av olje, er notert av mange.

Klaus Mohn skrev i Aftenposten i våres om hvordan skattepakken virker; «Skatteletten for oljenæringa har ført med seg høgare økonomisk aktivitet – og høgare renter enn me elles ville hatt. Utan skattepakka kunne det siste oppsvinget vore dempa, reduksjonen i oljeaktivitet kunne ha kome meir gradvis, og omstillinga kunne blitt meir gradvis og mindre kostbar».

Også Hans K. Mjelva i Bergens Tidene har belyst hvordan oljeskattepakken, som skulle sikre jobber i industrien, i stedet skaper inflasjon og kamp om arbeidskraft; «Pakken gav svært gunstige skattevilkår for nye investeringar [... ] Det fungerte til gagns. Aldri før er det levert inn planar for så store investeringar som i fjor».

Brita Staal Mer...

Og sist av Anders Bjartnes i Energi & Klima, som tydelig summerer årsak og virkning; «Oljenæringen er mer enn noen annen næring i stand til å definere rammene både for sin egen virksomhet og for resten av norsk økonomi.» Bjartnes noterer at den «skattestimulerte oljeaktiviteten kan hindre omstilling fordi den legger beslag på for mye arbeidskraft og andre realøkonomiske ressurser». Akkurat nå er disse realøkonomiske ressursene elektrisitet, som altså du og jeg betaler prisen for.

Det er en velferdskrise på innmarsj i Norge – og nei, den handler ikke om nedgang i aktiviteten på norsk sokkel. Skattepakken til oljenæringen har fått lov til å virke med nedadgående virkning for fornybarinvesteringer, og har så langt kun bidratt til at oljesektoren selv har sluppet å ta egne kostnader. Regningen er det husholdningene og små bedrifter på land som sitter igjen med. Om ikke regjeringen snart forstår dette og setter spaken i revers, vil vi bare se enda høyere inflasjon, og økt kost for strøm, mat og renter.

Regjeringen må bruke verktøykassen smartere, hurtigere og ikke minst med mindre olje i mekanikken, om vi skal komme oss ut av krisen. Hva om vi heller kunne bruke finanspolitiske virkemidler og styringsverktøy på måter som ikke går ut over forbrukerne og heller stimulerer vekst i flere næringer? Det lineære vekstpotensialet i oljenæringen kan brukes til å finansiere og gjennomføre et virkelig grønt skifte, som blant annet foreslått gjennom bedre bruk av vindfallprinsippet.

Norges rolle som energiland har historisk vært søkt avpolitisert i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Dermed har det blitt et styringsmessig mål å la norsk energipolitikk være markedsstyrt. Men med dagens skattepakke blir det skjevt, både for de ulike energinæringene og for folk flest. Akkurat nå er det pengene som rår, og den stramme høsten for folk flest kan tilskrives en skattepakke fra Høyre m.fl. og et kobbel med fornøyde lobbyister anno 2020.

La oss håpe at dagens regjering kan la pakken gå og ta tilbake makten og stoltheten – for akkurat nå er det andre som styrer skjebnen for norsk økonomi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.