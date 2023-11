Artikkelen fortsetter under annonsen

På nett møter de fleste av oss reklame tilpasset vår adferd. I går trykket du kanskje «like» på et produkt på Facebook, og kanskje søkte på samme produkt på Google. Da er sannsynligheten stor for at du i dag møter reklame for det samme produktet på mobilen eller pc-en din.

Slik bruk av din tidligere aktivitet på nett til tilpasning av reklame kalles adferdsbasert markedsføring.

I sommer la det norske Datatilsynet ned et forbud mot at Meta kan tilpasse reklame ut fra data om brukernes nettaktivitet. Dette forbudet gjelder Metas tjenester Facebook og Instagram. I høst har vi kunnet følge internettgiganten Metas kamp mot Datatilsynet i norsk rett.

I slutten av oktober kom EUs personvernråd til at Datatilsynets forbud mot Metas adferdsbasert markedsføring gjøres permanent og skal gjelde i hele EU/EØS.

Konsekvensen av dette er i at vi i disse dager blir bedt om å svare på et spørsmål fra Facebook: si ja til adferdsbasert markedsføring eller betal en månedlig sum.

En slik modell kalles ofte «Pay or Okay». Hvor frivillig dette er i realiteten kan diskuteres. Og diskutert kan vi regne med at denne modellen kommer til å bli.

EUs Digital Markets Act (DMA) strammer inn de sosiale medienes rammer ytterligere. I forbindelse med etableringen av DMA, har EUs organer kommet med anbefalinger til dokumentasjon av «profileringer» av forbrukere – at mulige kunder plasseres i grupper.

Eksempler på slike grupper kan være «kvinne, 40–55 år, høy inntekt», eller «mann, lav inntekt, lav utdannelse».

Slike grupper kan benyttes til å velge ut hvilke reklamebudskap en person eksponeres for.

Det skal blant annet dokumenteres grundig hva som forsøkes oppnådd med profilering, det rettslige grunnlaget for behandling og tekniske sikkerhetstiltak. Sentralt er intern dokumentasjon hos virksomheten rundt hvordan profilering påvirker forbrukeren. De registrerte skal også få tilgjengelig og lettforståelige forklaringer av hvilke profileringer de er omfattet av.

Slike krav er krevende å oppfylle, men også fullstendig rimelige for å sikre ivaretagelse av grunnleggende rettigheter for brukerne av tjenester på nett.

Selv om de juridiske rammene for adferdsbasert markedsføring så langt ikke er endelig avklart, står det klart for meg at reklame på nett ikke kommer til å bli det samme som det engang var. Alle bedrifter skal fortsatt kunne reklamere for sine produkter og tjenester.

Samtidig er tiden for ukritisk publisering av reklame basert på mottagerens surfehistorikk over.

Uansett hvordan rettstilstanden for reklame tilpasset mottagernes adferd kommer til å bli, så er det på høy tid for alle kommersielle virksomheter å se på egen praksis for markedsføring. Dette gjelder selvfølgelig de virksomhetene som publiserer reklame på egne plattformer.

Samtidig må også bedrifter som annonserer på andres flater gå i seg selv, vurdere egen praksis og revurdere bruken av adferdsbasert markedsføring.

Kartlegging og dokumentasjon av hvilke markedsføringstiltak som gjøres er første skritt. Her er det lurt å ikke vente for lenge, for når nye avgjørelser kommer, vil det være nødvendig å tilpasse seg raskt. De virksomheter som ikke vet hva de gjør i dag, vil vanskelig kunne snu seg rundt på kort varsel for å tilpasse seg de regler som kommer til å gjelde personlig tilpasset markedsføring i morgen.

Jeg tror det er mulig å drive effektiv markedsføring og samtidig respektere mottagernes grunnleggende rettigheter. Dette krever imidlertid at annonsør kjenner egne behov og setter seg inn i hvordan ulike annonseringsløsninger fungerer.

