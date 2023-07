Artikkelen fortsetter under annonsen

USA går hardt ut mot Kinas nylige eksportbegrensning for enkelte metaller. EU ser mangelen på kritiske råvarer som det største hinderet for energiomstilling, økonomisk vekst og å nå klimamålene.

Tiår med en friest mulig verdenshandel har gitt vedvarende høy vekst i verdensøkonomien, hundrevis av millioner mennesker har kommet ut av fattigdom, og inflasjonen har holdt seg relativt lav. Men frihandel har også etterlatt seg sårbarheter i en ny, geopolitisk virkelighet.

Putins stans av gassleveranser i fjor vinter ble et vendepunkt. Det lyktes ham ikke å bryte ned europeernes utrettelige støtte til Ukrainas forsvarskamp. Men lærdommen om sårbarhet er blitt stående.

I rekordfart har EU vedtatt de mest omfattende lovpakkene i Europas historie, for raskere og mer produksjon av fornybar kraft, og mindre sårbarhet for strategisk viktige mineraler og sjeldne jordarter som gjør omstillingen mulig.

EU har klassifisert de 16 strategisk viktigste mineralene for klimaomstilling og økonomisk vekst i sitt forslag til Critical Raw Materials Act (CRMA) tidligere i år. Med noen få unntak har Norge rike forekomster av alle disse.

I Kirkenes forhandler svenske Grangex om å ta over Sydvaranger gruver for klimanøytralt uttak av jernmalm. Utenfor Hammerfest og i Porsanger kan det ligge godt til rette for utvinning av kobber, platina og nikkel. I Nordland prosesseres allerede mineraler for solcelleproduksjon, Rana Gruver er en norsk foregangsbedrift for klimanøytral gruvevirksomhet, og i Sulitjelma er det interesse for å starte kobbergruvene opp igjen.

I Rogaland har Norge Mining dokumentert en av verdens største forekomster av fosfat og rikelig med vanadium og titan. Fensfeltet i Telemark anslås å kunne forsyne 30 prosent av behovet for sjeldne jordarter for permanentmagneter i Europa, som benyttes i kraftige, elektriske motorer. Til sammenligning kommer 98 prosent av sjeldne jordarter som Europa benytter i dag, fra Kina.

EU har hyllet de nevnte norske mineralforekomstene som en avgjørende kilde til økt europeisk autonomi. Tidligere i sommer hadde jeg et møte med fire amerikanske senatorer fra Kongressen. Interessen for, og kunnskapen om, norske mineraler var påtagelig, likeså ønsket om samarbeid. Dette står i sterk kontrast til den manglende interessen og kunnskapen her hjemme, blant oss som forvalter og eier ressursene.

Tar vi inn over oss hvilken posisjon vi innehar sikkerhetspolitisk? Og hvilke muligheter som foreligger industrielt dersom vi ikke bare utvinner, men prosesserer og gjenvinner mineraler i stor skala i Norge, og etablerer lengre verdikjeder for produkter, i samarbeid med allierte land?

Enten man vil bygge battericeller, solceller eller vindturbiner, er tilgangen på kortreiste og bærekraftige mineraler et stadig viktigere konkurransefortrinn for industrien. Sammen med rikelig tilgang på rimelig, fornybar kraft og industriarbeidere i verdensklasse, er dette vårt førstelinjes tilsvar på andre lands subsidiepakker, som IRA og annet.

Industrien i Norge, og omverden, trenger å vite at det politiske Norge ønsker å gå i denne retningen. Å gjøre mineraler til et konkurransefortrinn for norsk industri, følger en lang og vellykket norsk tradisjon fra den tidlige industrialiseringen på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Altfor lenge har de store aktørene i norsk prosessindustri og norske finansinstitusjoner unngått gruvedrift i Norge. De har ikke villet skitne til sitt omdømme med aktiviteter som ble ansett som lite bærekraftige, og dermed outsourcet det til langt mindre bærekraftig aktivitet i andre deler av verden.

Den tiden må være forbi. Gruvevirksomhet i vår del av verden er nødvendig for å klare energiomstillingen og å nå ambisiøse klimamål. Også den norske miljøbevegelsen ser i økende grad at det hverken er miljømessig eller sosialt bærekraftig å bruke innsatsfaktorer fra land som ikke har slike standarder overhodet. Dessuten vet vi ikke når tilgangen plutselig stopper opp.

Som en rød tråd i norsk historie har fremtidens verdiskaping, velferd og jobber blitt skapt når verdensutviklingen har avstedkommet behov som vi har kunnet fylle. Vi trenger nasjonale strateger i næringsliv og politikk som ser mulighetene og ansvaret vi har knyttet til den norske mineralrikdommen. I dag står disse ressursene i sentrum for å ivareta felles sikkerhet og lykkes med grønn industri, energi- og klimaomstilling.