Er du redd for å gå glipp av noe når du er på hjemmekontor? Ja? Det burde du! FOMO, «fear of missing out», handler om å være redd for å gå glipp av muligheter.

Når sommervarmen ruller inn over landet, hytta lokker og barn med ni ukers sommerferie trenger tilsyn av en voksen, i hvert fall en gang iblant, så er det fristende å la kontoret seile sin egen sjø.

Maria Hope Mer...

Vi synes imidlertid du skal benytte sommeren til å reflektere over hensikten med kontoret, og hvilke oppgaver det bidrar til å løse. Hvorfor? For din egen utvikling og fordi Norge de siste årene har falt på flere internasjonale innovasjonsindekser.

For å få flere suksessfulle norske selskaper må vi få fart på innovasjonsarbeidet. Da må vi gå i takt og ikke sitte ved kjøkkenbordene og løse utfordringer hver for oss.

Mathias Willumsen Mer...

Norstat har gjennomført en undersøkelse blant tusen norske kontoransatte på vegne av Entra og Epicenter. Funnene er tydelige. Blant de som oppgir at de jobber i en organisasjon med høy innovasjonstakt, er det et klart flertall som mener at fysiske møter er mer effektive for å drive innovasjonsarbeid.

Hvorfor er det sånn? Undersøkelsen viser at det handler om mulighet til å bestemme selv. Vi vet fra annen forskning at innovasjonsarbeid henger tett sammen med desentralisert beslutningsmyndighet. Dette virker også å være tilfellet når det kommer til valg av arbeidssted.

Det er faktisk slik at de organisasjonene som er mest innovative, har høyere oppmøte på kontoret. Ikke fordi de må, men fordi de vil.

Når du er på kontoret, hvorfor er du der? Kanskje fordi kontoret er blitt et viktigere sted å møte kolleger? Som undersøkelsen også bekrefter, ser vi hos våre kunder at utviklingsprosesser blomstrer når kolleger møtes fysisk.

Mange ser behovet for å være fysisk til stede når erfarne kolleger og unge talenter skal innovere – i fellesskap. Som et stort, norsk selskap poengterte i undersøkelsen: «Innovasjon skjer ikke bare mellom medlemmer i det enkelte teamet, men i samspillet mellom teamene.»

Et godt arbeidsmiljø og tilpassede kontorer bidrar, ifølge Norstats undersøkelse, til mer innovasjon. Innovative organisasjoner har større aksept for feil. Her oppmuntres ansatte til å være nysgjerrige og til å prøve og feile. Det å være til stede på kontoret handler ikke bare om din faglige og personlige utvikling. Det handler om å skape et bedre arbeidsmiljø, og hvordan du og andre kolleger har det på jobb. Det vet vi er en viktig faktor for nyskapning.

Hvordan tar du del i det fellesskapet en arbeidsplass kan og skal være? For å unngå å gå glipp av noe, er det viktig at du har en forståelse av hvilke arbeidsverktøy som fungerer best for ulike oppgaver. Bruk digitale verktøy der det er mest effektivt. Vær bevisst at bruken av kontoret og fysiske møteplasser er viktig for å bygge relasjoner med kolleger, uformell informasjonsflyt samt for å dele innsikt, erfaring og lære av hverandre.

Dette er spesielt viktig for innovasjonsarbeid som ofte oppstår i skjæringspunktet der ulik kompetanse møter ulike mennesker.

