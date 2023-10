Artikkelen fortsetter under annonsen

Nylig har norske influensere stilt seg kritiske til det de kaller dobbeltmerking av reklame i sosiale medier. Emilie Nereng og Sara Emilie Tandberg mener det er urettferdig og fordummende for publikum dersom de må merke sponsede produkter, goder og egenreklame hver gang det opptrer i et innlegg.

Oda Marie Skancke Mer...

Vi stiller oss undrende til at oppegående influensere med millionbedrifter synes at det er problematisk å synliggjøre goder og produkter de har fått. Vi mener at denne beleilige passiviteten i merking av produkter representerer en blindsone forbrukere må gjøres oppmerksom på.

Marte Caroline Folvik-Høgås Mer...

Forbrukertilsynet veiledning, som skal bidra til at influensere merker riktig i henhold til loven, kan virke hemmende for å synliggjøre denne blindsonen. I en instagrampost 11. oktober anbefaler Forbrukertilsynet at egenreklame alltid skal merkes. Når loven sier at skjult reklame er forbudt, er ikke en anbefaling fra Forbrukertilsynets veiledning tilstrekkelig. Her er det vi som forbrukere, og spesielt barn og unge, som blir den tapende part.

Når Sara-Emilie Tandberg sitter i kjole fra sitt eget klesmerke i et innlegg som markedsfører en av hennes oppdragsgivere FotoKnudsen, oppleves ikke kjolen som reell reklame. Med en følgerskare på 385.000 følgere, er det derimot rimelig å anta at noen av disse følgerne kanskje biter seg merke i den samme kjolen selv om innlegget handler om noe annet.

Med dette viskes skillet mellom influenserens privatliv og kommersiell interesse ut.

Les også: Klikk og kokain

For det er jo ikke sånn at influensere er vennene våre som kommer med tips og råd bare for å være snille. Når reell merking av alle sponsede produkter, tjenester og annet influenseren selv ikke har betalt for uteblir, bidrar dette til et manipulert bilde av virkeligheten. Stadige frisørtimer, eksklusive ferieturer og nye kjoler har satt standarden for hvordan en ordinær hverdag bør se ut. Bak denne fremstillingen av hverdagen står sterke økonomiske interesser, der det er vår oppmerksomhet og påvirkning de tjener penger på. Konsekvensen er at vi kontinuerlig og ubevisst blir utsatt for reklame.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jo mindre publikum opplever innhold som reklame, desto større engasjement kan produktene få. Vi som forbrukere er mer tilbøyelige til å se verdien av et produkt når det presenteres som et råd eller tips fra en du opplever som en venn i feeden din. Bak en slik fremstilling ligger det en samarbeidsavtale med en kommersiell aktør. En influenser kan tjene opp mot 100 000 på ett reklameinnlegg på sosiale medier. Strategien bak markedsføringen er derfor å integrere produktene inn i influensernes hverdag og få dem til å virke uunnværlige i jakten på det gode liv. Produktets reklameverdi faller dog ikke når det dukker opp i et senere innlegg om noe annet, uten merking. Snarere tvert imot. Vi opplever dette som en gråsone i reklameøkonomien.

Påvirkningskraften til influensere er enorm, spesielt hos et yngre publikum. En tydeliggjøring av og kontinuerlig påminnelse om hva som er sponset, vil ikke fordumme publikum, slik Emilie Nereng antyder. Det vil derimot øke forståelsen for hva som ligger bak en presentasjon av en livsstil som er selve varen de selger. Forbrukerens rett til opplysning om reklame bør veie tyngre enn influensers misnøye om å merke dobbelt. Hvis målet er at barn og unge ikke skal bli utsatt for skjult reklame, trengs det et påbud, ikke kun en anbefaling i henhold til loven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.