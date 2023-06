Artikkelen fortsetter under annonsen

Kompetansebehovsutvalget konkluderer i vår nye rapport at vi ikke har den kompetansen vi trenger for å lykkes med den grønne omstillingen. Utvalget peker på seks utfordringer.

Knapphet på ingeniører, ikt-spesialister og fagarbeidere

Allerede i dag er det stor knapphet på ingeniører, ikt-spesialister og mange typer fagarbeidere. Klimatiltakene krever en massiv teknologiinnsats. Elektrifisering for å erstatte fossil energi med fornybar, utbygging av kraftnettet, karbonfangst og -lagring, og industriell bruk av hydrogen, er blant klimatiltakene som kan gi størst utslippsreduksjon. De er alle tiltak som må gjennomføres av ingeniører og fagarbeidere.

Sveinung Skule (Foto: Privat) Mer...

Regjeringens grønne industriløft har som mål at Norge tar en ledende posisjon i flere nye energinæringer. Mange med denne kompetansen er i dag sysselsatt i olje- og gassnæringen. Fortsatt høy aktivitet der, kombinert med attraktive lønnsvilkår, betyr at oljenæringen vil fortsette å vinne kampen om kompetansen som trengs for å gjennomføre den grønne omstillingen.

Selv om behovene øker, faller søkningen til ingeniørutdannelsene. For å øke tilgangen til utdannings- og yrkesgrupper det blir stor knapphet på, mener utvalget at vi må styrke realfagene, øke interessen for relevante yrkesfag og bygge ut ikt-utdannelsene.

Konkurransen om kompetansen øker

Uavhengig av den grønne omstillingen, øker etterspørselen etter teknologikompetanse og digital kompetanse i hele arbeidslivet. Geopolitisk uro øker behovene innen ikt, cybersikkerhet og forsvarsrelatert virksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig kan det bli vanskeligere å hente kompetanse fra land som kan true norske sikkerhetsinteresser. Det samme gjelder i det europeiske arbeidsmarkedet Norge er en del av. Kompetansebehovene knyttet til grønn omstilling må også dekkes i en situasjon der behovet for kompetent arbeidskraft i helse og omsorg er stort.

Manglende grunnkompetanse

En femtedel av den yrkesaktive befolkningen møter den store, grønne omstillingen uten fullført videregående opplæring, eller med svake, grunnleggende ferdigheter. En rask, grønn omstilling øker risikoen for utenforskap, særlig for denne gruppen. Også holdningene til klimautfordringene kan bremse omstillingen. Andelen klimaskeptikere er særlig høy i næringer med store utslipp, der omstillingen vil bli omfattende.

Svakt system for livslang læring

Hele arbeidslivet berøres. Det er behov for yrkes- og næringsspesifikk bærekraftskompetanse, som sirkulærøkonomi i varehandel, materialgjenvinning i bygg og anlegg og kunnskap om grønn arealplanlegging og grønne anskaffelser i kommunene. Mange utdannelser må derfor tilpasses, men bare ni prosent av studentene tar «grønne» emner årlig. Med høy omstillingstakt og synkende ungdomskull må mye av kompetansen for grønn omstilling utvikles blant dem som allerede er i arbeid.

Det stiller store krav til systemene for etter- og videreutdanning, og til samarbeidet om kompetanseutvikling og omstilling på arbeidsplassene. Sysselsattes tilbøyelighet til å delta i etter- og videreutdanning har imidlertid vært stabil eller synkende over tid.

Ulikhet

Omstillingen må oppleves rettferdig. Det er både et mål i seg selv, og viktig for omstillingsviljen. En rask og bred omstilling – som er nødvendig – øker risikoen for at flere faller ut. De med kortest utdannelse deltar minst i etter- og videreutdanning. Vilkårene for læring og kompetanseutvikling er dårligere der organisasjonsgraden er lav. Det kan forsterke forskjellene i arbeidslivet.

Styring

Kompetansebehovene er varierte, og endres over tid. For å kunne tilpasse utdannelsene og utdannelseskapasiteten løpende til lokale behov, er det ekstra viktig at utdannelsesinstitusjonene har stort, lokalt handlingsrom og tett dialog med arbeidslivet. Samtidig er nasjonal styring nødvendig for å sikre rekruttering, utdannelsestilbud og kompetanseutvikling på områder med nasjonal knapphet, og for å redusere faren for utenforskap.

Behov for kunnskap og investering

Det er usikkerhet, både om kompetansebehovene knyttet til de viktigste klimatiltakene, om hvordan utdannings- og kompetansetilbudet tilpasser seg, og om hvilke tiltak som er mest effektive. Men én ting virker klart: Vi må investere mer i utdannelse og kompetanse, både i bredden av arbeidslivet, og i de yrkesgruppene det blir særlig behov for dersom Norge skal lykkes med en rettferdig, grønn omstilling. For å møte behovene må vi inkludere mange flere av dem som står utenfor arbeidslivet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge har et godt utgangspunkt, og trepartssamarbeidet gir god omstillingsevne. Men knapphet på kompetansen som er kritisk for grønn omstilling blir en barriere for å nå klimamålene.

Det lyser gult for den grønne omstillingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.