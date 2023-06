Artikkelen fortsetter under annonsen

Manglende konkurranse i dagligvaremarkedet fortsetter å bekymre, selv etter årevis med debatt. Det er uro for at det er for få aktører, at prisene er for høye og at utvalget er for dårlig, sammenlignet med våre nordiske naboland. Årsaken antas å være sammensatt, og både utfordrende geografi, importvernet for norske landbruksprodukter og bransjepraksis spiller inn.

Det er uansett tverrpolitisk enighet om at noe må gjøres både umiddelbart og på lang sikt, og næringsminister Jan Christian Vestre er utålmodig. Årene har gått uten at Konkurransetilsynet har foretatt seg stort til tross for vide hjemler i konkurranseloven, og et samlet storting har – mot Konkurransetilsynets ønsker – gått til det skritt å be om forskrifter som regulerer usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser og bruk av negative servitutter. Næringsministeren har bedt Konkurransetilsynet om å klargjøre hva tilsynet trenger av virkemidler for å virke på dagligvaremarkedet, og tilsynet har lagt inn bestilling på et nytt markedsetterforskningsverktøy.

Elin Moen Mer...

Det er nå dette slutter å handle om dagligvare. For det som er bestilt er en lovhjemmel som kan benyttes til å etterforske og regulere alle markeder tilsynet mener er preget av manglende konkurranse.

Konkurransetilsynet har sett hen til Storbritannia og sine britiske kolleger som i en årrekke har hatt mulighet til å regulere enhver næring. Med verktøyet i hånd har det britiske konkurransetilsynet undersøkt, og ved hjelp av ulike tiltak regulert, en lang rekke virksomhetstyper som bank, forsikring, transport, energi, private helsetjenester, betalings-tv, revisortjenester og byggevarer. Verktøyet åpner for å pålegge private aktører svært byrdefulle tiltak dersom det anses nødvendig for å bedre konkurransen, og strukturelle virkemidler i form av tvangssalg og de-integrasjon av virksomhet er en mulighet. Da flyplassene Gatwick og Stansted skiftet eier for vel ti år siden, var det etter et slikt myndighetsvedtak. Samtidig inneholder den britiske modellen viktige mekanismer for ivaretagelse av rettssikkerhet og forsvarlig saksbehandling.

Inngrep i virksomheters markedsadferd forutsetter ikke at aktørene opptrer i strid med konkurranseloven. Følgelig skapes det heller ikke forutsigbarhet av å innrette seg i tråd med konkurranselovens krav.

Markedsetterforskning vil etter alt å dømme være svært forstyrrende for virksomheter som over en periode på flere år må forholde seg til omfattende informasjonsutleveringspålegg og usikkerhet om fremtidig regulering. Nærings- og fiskeridepartementet legger også i høringsbrevet til grunn at markedsetterforskning vil være ressurskrevende og inngripende for berørte aktører, og føre til økt usikkerhet. Den som studerer forslaget vil imidlertid observere at denne erkjennelsen ikke er omsatt til en utforming som demmer opp mot verdiforringelse, svekket konkurransekraft og stans i nødvendig innovasjon.

Markedsetterforskningsverktøyet er altså potensielt svært inngripende, og med høye priser på dagligvarer som påskudd ønsker tilsynet å flytte makten til å utforme den praktiske konkurransepolitikken til Bergen. For med markedsetterforskningsverktøyet på plass vil ikke lenger Konkurransetilsynet måtte gå veien om lovgivning, regjering og storting for å regulere en sektor eller begrense ellers lovlig markedsadferd.

Med næringsministerens utålmodighet som vind i seilene har forslaget om markedsetterforskningsverktøy blitt fremmet i forrykende fart. Så hastig at det ikke har vært tid til utvalgsarbeid som kunne bedret problemforståelsen utenfor dagligvaresektoren og avveiet ulike behov. Så hastig at de viktige rettssikkerhetsgarantiene i den britiske rollemodellen er hoppet bukk over. Så hastig at det ikke har vært tid til å la forskriftene om prisdiskriminering og negative servitutter komme på plass og gis en mulighet til å virke. Med henblikk på utfordringene i dagligvaresektoren blir det som å skaffe seg en spade, for så å legge inn bestilling på en gravemaskin samtidig – uten å ha testet om spaden faktisk kan gjøre jobben.

Forslaget til nytt markedsetterforskningsverktøy har høringsfrist 30. juni, og et samlet norsk næringsliv bør engasjere seg dersom forutsigbare rammevilkår betyr noe. For det er trolig ikke dagligvarebransjen som bør være bekymret i møte med det som kan seile opp til å bli Europas mektigste konkurransetilsyn. Det er alle andre.