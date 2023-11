Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag traff Konkurranseklagenemnda vedtak i den såkalte Bokbasen-saken. Konkurransetilsynet hadde ilagt Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke, Bokbasen og Aschehoug gebyrer på til sammen 545 millioner kroner for ulovlig samarbeid. Vedtaket ble opphevet av nemnden og forlagene vant frem på alle punkter.



Konkurransetilsynet har nå tapt fem av de siste åtte sakene hvor Konkurransetilsynets vedtak er blitt klaget inn for Konkurranseklagenemnda eller anket til domstolene. I flere av sakene har Konkurransetilsynet fått kritikk for mangelfull saksbehandling, ensidig og unyansert bevisbedømmelse, samt uriktig lovanvendelse.

Konkurranserett er et komplekst saksområde under stadig utvikling og det er forståelig at Konkurransetilsynet også kan tape saker. Det kan hevdes at et konkurransetilsyn som vinner alle saker, er for passive. Men når Konkurransetilsynet taper mer enn halvparten av sakene som påklages, går det på tilliten løs og tilsynet er nødt til å gjøre noe.

Jeg har representert parter i tre av sakene hvor Konkurransetilsynets vedtak er blitt opphevet. Erfaringen fra disse sakene er at Konkurransetilsynets prosesser er svært lukkede, og at partene i for liten grad høres før Konkurransetilsynet har bestemt seg for å sende vedtak i saken.

Særlig problematisk er det at Konkurransetilsynet tolker sakens beviser uten noen form for involvering fra partene. Dette fører til at Konkurransetilsynet for ofte tolker bevisene feil og legger til grunn et feil faktum i vedtakene.

Konkurransetilsynets vedtak er også mangelfulle i sine beskrivelser av bevisvurderingen. I mange tilfeller fremstår det for partene som tilsynet overhodet ikke har foretatt en reell bevisvurdering.

Et grunnleggende problem med Konkurransetilsynets prosess er at det er Konkurransetilsynet som beslutter hvorvidt det skal innledes etterforskning, som gjennomfører etterforskningen og som utformer og treffer selve vedtaket. Det er de samme personene som er involvert i hele prosessen.

Konkurransetilsynet investerer enormt mye tid og ressurser i etterforskningssaker som gjerne pågår i tre til fem år før vedtak treffes. «Confirmation bias» er et velkjent fenomen. Når de samme personene er ansvarlige for alle deler av saken, er det grunn til å spørre om det er mulig å foreta en objektiv og uhildet vurdering av sakens beviser, og sakens styrker og svakheter, på vedtakstidspunktet.

At Konkurranseklagenemnda og domstolene i så stor grad er uenig med Konkurransetilsynet i tilsynets bevisvurdering og juridiske argumentasjon er et tankekors som bør føre til selvransakelse i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet er nødt til å gjøre noe for å sikre bedre beslutningsprosesser. Det er mulig å sikre forsvarlig saksbehandling og gode vedtak ved å endre måten tilsynet jobber på.

Et annet, og kanskje bedre, alternativ er å innføre en prosess etter modell fra Danmark. Det danske konkurransetilsynet har kun kompetanse til å innstille til at det skal treffes vedtak. Selve vedtaksmyndigheten ligger hos et uavhengig råd.

I Danmark får partene også anledning til å bli hørt av Konkurrencerådet i et kort muntlig innlegg før Konkurrencerådet treffer sin beslutning.

En løsning med et uavhengig beslutningsorgan vil ikke bare sikre bedre kvalitet på vedtakene som treffes. Det vil også gi større grad av legitimitet overfor dem som vedtakene retter seg mot. Dette vil igjen redusere sannsynligheten for at Konkurransetilsynets vedtak påklages, og forhåpentlig skjerme Konkurransetilsynet mot en pinlig høy tapsprosent og berettiget kritikk.

