Som svar på mitt innlegg den 25. november fremholder Konkurransetilsynet 28. november at jeg fremstiller tilsynets tapsstatistikk på en upresis måte. Når Konkurransetilsynet ser dette over lengre tid – de siste ti årene, har tilsynet vunnet langt flere saker enn de har tapt.

Det Konkurransetilsynet ikke sier, er at denne statistikken bare gjelder deler av tilsynets virksomhet.

Konkurransetilsynet synes heller ikke å ta innover seg kjernen i kritikken som har kommet mot tilsynet de siste årene. Det hjelper lite at Konkurransetilsynet selv opplever at prosessene er ryddige og gode, når bedriftene som tilsynets vedtak retter seg mot, har en diametralt motsatt opplevelse.

Preben Milde Thorbjørnsen

Selv om man får anledning til å uttale seg i løpet av prosessen, spiller det liten rolle når problemet er Konkurransetilsynets svake og ensidige bevisvurdering i vedtakene. Partenes motargumenter forsøkes videre gjemt bort, og det er eksempler på at tilsynet ikke tar stilling til motargumentene i det hele tatt.

Konkurransetilsynets saksbehandling og måten tilsynet utformer sine vedtak på, medfører at prosessene mot Konkurransetilsynet oppleves som en partsprosess, hvor tilsynets mål er å vinne, snarere enn å fremstille saken på en korrekt og objektiv måte.

At prosessene oppleves slik for andre enn tilsynet selv, er et problem Konkurransetilsynet burde gjøre noe med. Inntil det skjer, må vi sette vår lit til at Konkurranseklagenemnda og domstolene fortsetter å rydde opp.