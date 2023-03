Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi har den siste tiden sett en rekke kutt i omsorgen for gravide, fødende og barselkvinner. I kjølvannet vokser det frem private fødetilbud. På Østlandet skal den nyoppstartede bedriften Min Fødsel tilby kontinuitet i omsorgen før, under og etter fødsel, slik kvinner ønsker seg og slik ABC-enheten ved Ullevål sykehus har gitt oss i 25 år. Sistnevnte er et offentlig tilbud som nå legges ned.

I sin omtale av den private satsingen fikk gründer Michael Svensen i Dagens Næringsliv 10. februar spørsmål om hva en privat fødsel vil koste brukerne og hvorvidt det blir forbeholdt eliten. De private aktørene må dermed forsøke seg på noe den offentlige spesialisthelsetjenesten lenge har unngått: å prissette omsorg.

Slik dagens finansieringsordning fungerer, får sykehusene betalt per prosedyre etter en fastsatt prisliste – innsatsstyrt finansiering (ISF). En ukomplisert fødsel betaler seg betraktelig mindre enn for eksempel et keisersnitt.

I dette systemet finnes det ingen aktivitetskoder for omsorg, pleie og veiledning.

Blant annet barselomsorg kategoriseres ikke som medisinsk behandling og blir derfor helt usynlig i sykehusets aktivitetsregnskap. Dermed lønner det seg ikke å drive med barselomsorg.

Det lønner seg heller ikke med helhetstenkning i den kritiske fasen fra starten av graviditeten til slutten av barseltiden, slik kvinnene og brukerorganisasjonene etterlyser. Utviklingen i det offentlige går i stedet motsatt vei, og stadig flere av dem som har råd, tyr til private alternativer.

Når omsorg ikke verdsettes, blir det også usynlig hva det koster oss at omsorgen uteblir. I Storbritannia har de turt å se på tallene. De har regnet på hva psykiske utfordringer som følge av graviditet og fødsel koster, og svaret for deres del er svimlende 8,1 milliarder pund per nye årskull som blir født. Ut fra antall fødsler her til lands i fjor tilsvarer det i overkant av seks milliarder norske kroner. Det er altså knyttet til bare ett barnekull.

Og dette er bare psykisk (u)helse.

Ny forskning viser for eksempel at over 60 prosent av norske kvinner sliter med plager i underliv og bekkenbunn så mye som åtte måneder etter fødsel. Fødselsskader, både mentale og fysiske, medfører sykefravær og kostnader til behandling.

Heller ikke dette er medregnet i «hva en fødsel koster».

Fremveksten av private tilbud er en naturlig konsekvens av et offentlig helsevesen i fritt fall. Det er heller ikke et nytt fenomen. Allerede nå kjøper nybakte mødre for eksempel ammehjelp på det private markedet – grunnleggende helsehjelp som vi burde fått over skatteseddelen.

«Noen må jo ta risikoen når staten ikke gjør det,» uttaler Min Fødsel-gründer Michael Svensen til DN. Til det vil vi bemerke at når systemet svikter, blir risikoen først og fremst båret av den enkelte kvinne og den enkelte familie. Kostnaden ved å neglisjere dem går rett i retur til det samme helsevesenet som skulle spare noen kroner på å innskrenke fødetilbudet.

Begrepet «å spare seg til fant» kunne knapt vært mer passende.

Å bruke penger på omsorg for nye familier er noe så sjeldent som en investering med garantert avkastning. James Heckman, nobelprisvinner i økonomi, sier at «early childhood development is a smart investment». Men i Norge har vi ikke eksakte tall å slå i bordet med, simpelthen fordi ingen har regnet på den reelle kostnaden ved å nedprioritere kvinners reproduktive helse.

Vi utfordrer derfor samfunnsøkonomene i tankesmier og forskningsmiljøer til å regne på hva det faktisk koster oss. Med tallene på bordet kan vi ha en mer konstruktiv debatt om hvordan vi som samfunn prioriterer.

