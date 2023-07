Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 19. juli kunne vi lese Anne-Kari Brattens innlegg om kjønnskvotering, som jeg synes er nedslående. Jeg har tidligere ikke deltatt i det offentlige ordskiftet om temaet, men ønsker nå ordet for å gi debatten noen oppløftende perspektiver – samt litt inspirasjon til nye, dyktige kvinner på vei inn i styrerommene.

Bratten bruker mye spalteplass på at kvotering ikke løser likestillingsutfordringen. Dette er en sammensatt utfordring, og det er vel ingen som mener at kvotering alene skal løse dette? Skal vi lykkes med et mer likestilt arbeidsmarked må vi jobbe mye bredere.

For meg handler kvotering til styrene om å sørge for (les: tvinge oss til) å ta i bruk flere kloke hoder for å omstille næringslivet i Norge. Dette er også fundamentet for regjeringens lovforslag. Bratten løfter selv frem talentjakt som løsningen for å få flere kvinner i posisjon. Og det er jo nettopp det dette er: Tvungen talentjakt. Kvotering vil føre til at flere dyktige folk aktiveres til styrearbeid. For å synliggjøre verdien av dette vil jeg dele noen erfaringer.

I 2014 fikk jeg muligheten til å tre inn i styret i en nystartet råvarebørs. Som asa var selskapet underlagt krav om 40 prosent kvinneandel i styret, noe som førte til at eierne søkte og fant to egnede, kvinnelige styremedlemmer. Å få tillit i et styre var inspirerende, og motiverte også til å bygge formalkompetanse på området.

En stund senere ble jeg kontaktet av valgkomiteen i et energiselskap. Å kunne vise til relevant erfaring og kompetanse ble vektlagt i prosessen, og jeg ble valgt inn i styret der jeg ble sittende i seks år, de to siste som styreleder. I denne perioden fikk jeg erfaring på områder som jeg aldri vil få på en skolebenk. Deler av dette var direkte overførbart og kom en tredje bedrift til gode mange år senere, nemlig et industriselskap der jeg er medeier og har mitt daglige virke.

Å bli kvotert inn til styrevervet i råvarebørsen i 2014 ble dermed starten på en kjedereaksjon som bidro til utvikling av menneske og selskaper.

Når flere nå aktiveres til styrearbeid vil vi få en mengde tilsvarende kjedereaksjoner som fører til kompetanseoverføring mellom bedrifter og utvikling av hele det norske næringslivet. For omstilling kan ikke vedtas – det må skapes av mennesker som lærer av hverandre.

Styrerommet er en effektiv arena for dette, og har potensial for å bli en større motor i omstillingsarbeidet enn det er i dag. Jeg vil benytte anledningen til å berømme NHO som ser dette, og har tvilt seg frem til å støtte kvotering – for spørsmålet har mange sider.

Det er nedslående når Bratten deler sin «bekymring» for kvinner som møter spørsmålet «kvotert eller kvalifisert», og med dette gjør seg til fanebærer for denne ødeleggende holdningen på beste spalteplass i DN.

Først og fremst: Å finne kvalifiserte styremedlemmer er eiernes ansvar. Dersom generalforsamlingen velger styremedlemmer som ikke er egnede, så er det noen som ikke har gjort jobben sin. Vær så snill, ikke legg det på de som er valgt inn og klare til å gjøre en innsats.

Når vi har plassert ansvaret der det hører hjemme, så handler kanskje bekymringen om at det ikke finnes egnede kvinnelige kandidater? I så fall plasserer Bratten og Spekter seg i selskap med sine kolleger fra SMB Norge og min egen bransjeforening BNL. Men hvorfor tror dere at de ikke finnes? BNL begrunner bekymringen med at «næringen ikke har så god kjønnsbalanse i utgangspunktet». Hva med å se til andre bransjer? Og hva legger vi egentlig i «kvalifisert» i 2023? Hva et selskap trenger i sitt styre vil variere mellom selskaper og over tid.

Lovforslaget vil muligens føre til noe mer jobb for eierne. Jeg vil påstå at det er vel anvendt tid. I mitt selskap er vi i ferd med å sette sammen et nytt styre. Pt. har vi ingen kvinnelige styremedlemmer, men de kommer. Vi har flere på listen, og de var ikke vanskelig å finne.

Dere er valgt av eiere som mener at dere er egnet til å ivareta selskapets øverste ledelse. Å delta i et styre er et stort privilegium og ansvar. Still forberedt, bygg kompetanse, lytt, ta standpunkt, bidra til gode diskusjoner og et godt styrekollegium.

Og til oss alle som på et eller annet tidspunkt blir bedt om å gå ut av et styre. Det betyr ikke at vi ikke er «kvalifiserte» – det betyr bare at selskapet trenger noen andre enn oss akkurat nå. Lykke til!

