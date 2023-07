Artikkelen fortsetter under annonsen

Det startet kanskje under pandemien. Rekken av inngripende tiltak førte til en pasifisert befolkning hvor det etter hvert ble sett på som en raritet å opponere. De fleste som var uenig i regjeringens tiltak holdt klokelig kjeft utenfor husets fire vegger i frykt for «facebookmobben», selv om vi i ettertid kan konkludere med at regjeringen ikke hadde hjemmel for flere av sine vedtak.

Merete Nygaard Mer...

Nå skjer det igjen. Et svakt begrunnet og inngripende lovforslag fra statens side innføres uten store protester, fordi målet er så vanskelig å være uenig i. Det betyr ikke at vi skal sitte stille. Tvert imot er livsnerven i et liberalt demokrati at vi protesterer mot det minste tegn til uforholdsmessig statlig overformynderi.

I et liberalt demokrati må inngrep i den private rettssfære ha lovhjemmel, være nødvendig og ikke gå lenger enn nødvendig. Det holder ikke at tiltaket er «nyttig». Et minstekrav må være at målet som oppnås må veie opp for inngrepet det påfører borgeren. Få har stilt spørsmål rundt forholdsmessigheten og nødvendigheten av kjønnskvotering i styrene. Det er lovforslagets store svakhet.

Som Anne-Kari Bratten viser i sitt innlegg 19. juli fører kvotering hverken til mer likestilling, flere kvinnelige toppledere, bedre lønnsomhet eller flere kvinner i styrene. En artikkel fra 2019 konkluderer med «null spillover effect» fra kjønnskvotering til likestilling på andre arenaer, og kunnskapssammendraget «Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer» viser at den eneste virkningen vi kan være sikker på er at det ble oppnådd kjønnsbalanse i ASA-styrene.

En studie viser nedgang i lønnsomhet på kort sikt, fordi erfarne styremedlemmer blir byttet ut med uerfarne, og selv mener jeg at styrekvotering fører til at vi mister meningsmangfold om vi går glipp av kompetanse og erfaringer som tilfeldigvis har feil kjønn.

Når det er høyst tvilsomt at lovkravet vil være «nyttig» for å fremme likestilling, er det lite som taler for at lovkravets formål rettferdiggjør begrensningen det fører til i utøvelsen av privat eiendomsrett og av aksjonærdemokratiet.

Har den liberale refleksen vår blitt så svak at vi aksepterer inngripende statlige tiltak uten protest?

Da forslaget ble lansert møtte det overraskende lite motstand, til tross for at det ikke har bred støtte i næringslivet. Som eksempel er Spekter og SMB Norge imot forslaget. NHO gikk med på et forlik (med forbehold), men har, så vidt jeg vet, hverken forhørt seg med sine landsforeninger og egen medlemsmasse.

Det virker som at realpolitikken har møtt prinsipp, og så ga de prinsipielle opp. For da forslaget først ble lansert var det allerede klart at det hadde flertallet bak seg på Stortinget. Det ble bedt om innspill til noe alle visste ville bli innført. Flere aktører virket derfor tilbakeholdne mot å ta en negativ posisjon. Slik unngikk de en kamp de var dømt til å tape, og resignerte i stedet for realpolitikken, slik som NHO.

Kan dette også være årsaken til at ingen har lurt på om lovforslaget er i strid med loven som forbyr diskriminering på grunn av kjønn?

Studier av sammensetningen i ASA styrer gir grunn til å tro at for å oppfylle krav til kjønnsbalanse, så ble yngre mannlige styremedlemmer erstattet med kvinnelige (Matsa & Miller, 2013). Da kan jeg ønske lykke til med å være mann som ønsker deg et styreverv i tiden fremover. Opparbeidet kompetanse fra styreverv vil fremover være underordnet kjønnskravet. Det kalles radikal kvotering, og er i utgangspunktet forbudt i Norge.

Kanskje næringsministeren kan forklare meg hvorfor vi aksepterer moderat kvotering i ansettelser og til studieplasser, men til viktige roller som styreverv går han så langt at han innfører noe som ligner radikal kvotering?

Å bruke likestilling som årsak til å gripe inn i privat handlefrihet må gjøres med ytterste varsomhet, fordi staten i prinsippet kan begrunne en rekke lovforslag for å fremme dette målet. Setter vi ikke grenser for statens myndighetsbruk – er veien kortere og kortere til stater vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Det skulle jeg ønske flere av oss var opptatt av.

