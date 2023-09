Artikkelen fortsetter under annonsen

Fetisha Williams forventer at menn plukker opp regningen på grunnlag av at kvinner tjener mindre (D2 15. september og «Pick me-vibes og pick and choose-feminisme» av Anne Rokkan 23. september). Dette er hennes begrunnelse for å ikke ta med bankkortet på date. Men en slik argumentasjon bidrar til å holde kvinner i en underordnet posisjon i forhold til menn.

Hennes ansvarsfraskrivende holdning til kvinners sekundære plass i samfunnet hadde kanskje vært enklere å avfeie om ikke det var for hennes påvirkningskraft gjennom sosiale medier. Hennes personlige valg får derfor store ringvirkninger.

Det Williams overser, er at det lenge har pågått en kvinnefiendtlig kampanje som fordømmer kvinners forfengelighet, samtidig som den stiller overdrevne krav til kvinners utseende. Dette paradokset muliggjør den globale skjønnhetsindustrien som forventes å tjene rundt 580 milliarder dollar innen 2027 (ifølge Forbes).

Dette er et pengeslukende, for ikke å nevne tidstappende, press som bærer preg av dypt forankrede misogyniske holdninger, også blant kvinner. Ikke minst og kanskje viktigst: Det holder kvinner opptatt med å stille krav til seg selv i stedet for verden.

Så når Williams råder andre kvinner til å kun ha med seg lip gloss i vesken, en påstand som avslører manglende kunnskap om hindringene kvinner historisk sett har stått over for, og om flere generasjoners likestillingskamp, legger hun ytterligere press på kvinners forbruk.

Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn, men det kan ikke være et argument for å ikke ta ansvar når det gjelder å bryte ned kjønnsbarrierene. For hvordan kan kvinner forvente økonomisk likestilling om det ikke kommer med en villighet til å dele på regningen?

