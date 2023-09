Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste årene har den globale etterspørselsveksten etter laks vært større enn tilbudsveksten. Lakseprisen har derfor økt, selv om produksjonen også har økt.

Neste år forventer Nordea at det vil bli produsert over tre millioner tonn atlantisk laks med en estimert verdi på over 250 milliarder norske kroner. Det tilsvarer en vekst i etterspørselen etter laks på rundt å prosent i euro siden årtusenskiftet, i samme periode har tilbudet økt med rundt fem prosent i året.

Det er flere årsaker til at etterspørselen etter laks øker. For det første har befolkningsvekst og økonomisk vekst, samt en økende asiatisk middelklasse, hatt en positiv effekt på etterspørselen. Laksen har også profittert på et økt fokus på helse og sunnhet, samtidig som flere forbrukere enten reduserer konsumet eller velger bort rødt kjøtt.

Laksenæringen har også gjort mye for å stimulere etterspørselen selv, særlig relatert til markeds- og produktutvikling. Målt i prosent har de oversjøiske markedene i Asia og Amerika vokst mer enn Europa, som er Norges største og viktigste laksemarked.

Produktutvikling har vært og er en annen vekststrategi, hvor særlig rått konsum i form av sushi og sashimi har hatt en positiv effekt på etterspørselen. I flere oversjøiske markeder står rått konsum for over en tredjedel av det totale laksekonsumet.

Nigiri sushi har røtter tilbake til 1800-tallet, men først på slutten av 1980-tallet ble norsk laks introdusert som sushitopping i Japan. Etter årtusenskiftet økte det globale sushikonsumet, noe som har løftet etterspørselen etter og prisen på laks.

Poké kan bli den neste sushien.

Google Trends viser en kraftig økning i søketermen «poké» fra 2015 og frem til i dag, med unntak av en liten nedtur under pandemien. Det er særlig i Nord-Amerika, Vest-Europa samt i Australia og Oseania at mange søker etter poké. Google Trends antyder en økning i søkefrekvensen for termen poké i helgene.

Hva er poké?

Poké er det hawaiiske verbet for å skjære eller kutte. Poké kan variere i smak og ingredienser, men består hovedsakelig av rå fisk, rå grønnsaker og en smaksrik saus eller marinade til fisken.

Poke Bowl. (Foto: Ingrid Pop)

Hawaiiske fiskere begynte for flere hundre år siden å kutte opp både tunfisken og blekkspruten de fisket, saltet den og serverte den rå med sjøgress. Retten ble videreutviklet da tusenvis av japanere emigrerte til Hawaii for å jobbe på sukker- og ananasplantasjene der på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet.

Poké med laks har flere fortrinn som kan gjøre det til en enda større og viktigere kategori, slik som god smak, rask og enkel tilberedning og helsemessige gevinster av konsum, samt en spennende historie som næringen kan kommunisere. I tillegg har poké et lavt klimaavtrykk.

Et annet viktig poeng er konsumfrekvensen. Poké kan spises nesten hele døgnet, enten det er til lunsj, middag, kveldsmat eller som et lett mellommåltid. I flere markeder er poké allerede tilgjengelig både i restaurant og dagligvaremarkedet, samt i ulike matkasser.

På Hawaii finner man poké over alt, fra små gaterestauranter til fine restauranter, til og med på bensinstasjoner. Øygruppen har også flere supermarkeder med en egen «poké-disk», hvor man kan skreddersy sin egen poké.

Poké kan dessuten enkelt tilpasses lokale preferanser, noe som gir produktet global nedslagsevne, gitt at man har kjølekjede for og kjøpekraft til å velge laks som ingrediens.

Poké vil også kunne håndtere høye laksepriser fordi laksen utgjør en begrenset andel av totalkostnadene. Det er viktig i en periode hvor man forventer vedvarende høye laksepriser. I flere poké-oppskrifter trenger man 100 gram laks per person. De andre ingrediensene, som ris og ulike grønnsaker, er betydelig rimeligere i innkjøp.

Poké er allerede en etablert måltidsløsning, men den har alle muligheter til å bli en ny vekstkategori for laks på samme måte som sushi og sashimi. For å utnytte mulighetene maksimalt er det viktig at næringen tilegner seg kunnskap om produktkategorien og bidrar til å løfte frem oppdrettslaks som råvare i kategorien.

Lykkes næringen med å gjøre atlantisk oppdrettslaks til en verdensomspennende ingrediens i poké, vil kategorien kunne absorbere flere hundre tusen tonn med laks i året.

