Artikkelen fortsetter under annonsen

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen fortjener ros for at hun i kringkastingsrådet 28. november omtaler lanseringen av Bamsegutt-serien som en «alvorlig feilvurdering». Nå varsler hun at NRK vil jobbe med en grundig gjennomgåelse, og at dette arbeidet har høy prioritet.

Men hvordan kan ledelsen best mulig legge til rette for at NRK lærer? Ordlyden i responsen er avgjørende i alvorlige hendelser.

Pål Brennhovd Mer...

NRK har gjort feil før og kommer til å gjøre det igjen. Feilvurderinger gjøres i alle bedrifter. Noen ganger av de «på gølvet», andre ganger av ledelsen. Når et samlet Medie-Norge nå leter etter syndebukker, er det viktig at kringkastingssjefen ikke gjør det samme.

NRK lever av å ha tillit i befolkningen. For å skape denne type tillit, må den interne tilliten også være sterk. Uttalelser i retning av at «NRK ikke skal gjøre feil», kan ubevisst skape mindre tillit hos de ansatte. Ironisk nok noe som er helt nødvendig nettopp for å forebygge fremtidige feil.

Hvordan ledelsen responderer når feil oppstår, er avgjørende for hva organisasjonen lærer. Innholdet i lærdommen er avgjørende for hvor godt rustet organisasjonen vil være neste gang det oppstår en uønsket hendelse.

Vi som forsker på organisatorisk læring, savner dette perspektivet i kjølvannet av denne hendelsen. Alle feil gir muligheter til å lære.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utad ser det ut som om redaksjonen ikke er godt ivaretatt av NRKs ledelse, noe som igjen kan skape negative ringvirkninger nedover i egen organisasjon. Det er uheldig, fordi det kan begrense muligheten for helt nødvendig læring.

Det virker også uklart når, med hvem og hvordan beslutningsprosessene foregikk, både i de etiske vurderingene før serien ble publisert og da det ble besluttet å trekke serien. Her er det viktig å skille mellom prosessen frem mot en beslutning og selve beslutningen.

Læringen må gå i to parallelle løp. Den ene er læring om prosessen som ledet til beslutningen om å lansere Bamsegutt-serien. Dette er den grundige gjennomgangen Kringkastingssjefen beskriver at de nå setter i gang.

Den andre handler om å styrke verdiene som gjør NRK til en lærende organisasjon.

Sintefs forskning fra norsk industri viser at det er omstendighetene som former adferd. Et slikt tankesett er blant annet gjengitt i en veileder om sikkerhet, lederskap og læring, utarbeidet av interesseorganisasjonen Norsk Industri. Den veilederen burde alle ledere ha på nattbordet, fordi organisatorisk læring er relevant for flere enn dem som er ledere innenfor industrien. I tillegg har Sintef bidratt til å komme frem til hvordan organisasjoner i petroleumsindustrien kan lære etter hendelser.

Gjennom årelang forskning har vi mange svar på hva som fungerer best for å forhindre og lære fra alvorlige hendelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her er fire råd som fremmer læring i organisasjoner:

Skap åpenhet og høyde under taket.

Vær årvåken og nysgjerrig. Skap trygge rammer hvor ansatte har mot til å utfordre etablerte sannheter og autoriteter.

Ledelsen bør ikke søke bekreftelse.

Kritiske røster og konstruktiv kritikk bør belønnes og løftes frem. En slik tilnærming utfordrer og skjerper argumentasjonen, og ledelsen kan bedre se om beslutningene som tas holder mål eller ikke. Når ledelsen søker bekreftelse, skjer det motsatte. Da blir ikke argumentasjonen utfordret på samme måte, og beslutningene blir mindre gjennomtenkt.

Snakk med alle involverte i prosessen.

Lytt. Jobb med å forstå de ulike ståstedene involverte i prosessen har. Snakk grundig og systematisk med dem som produserer innhold eller tjenester. Tilby trygghet og verktøy til å styrke samspillet innad i egen gruppe, og oppover til ledelsen.

Gjør endringer i prosessen som har bidratt til å forårsake hendelsen.

Dette kan være forbedringer i beslutningsprosessene, slik som når, hvem og hvordan etiske vurderinger gjennomføres. Et mål i seg selv er å styrke verdiene som fremmer læring i organisasjonen.

På fagspråk skilles det mellom «hemmere» og «fremmere». Erkjennelse av at alle kan gjøre feil er en såkalt «fremmer» i organisatorisk læring. Og nettopp det å finne ut hva som hindrer og bidrar til uønskede hendelser og ulykker, og hvordan organisasjoner lærer fra disse, er målet for organisatorisk sikkerhetsforskning i Sintef.

Skyldfokus er definert som en hemmer, som kan gjøre vondt verre, fordi ansatte unngår å fortelle om ting av frykt for negative reaksjoner eller konsekvenser. Utrygghet hemmer muligheten for å unngå at feil får alvorlige konsekvenser.

Målet for NRK, og andre som står har opplevd alvorlige hendelser, bør derfor ikke være å unngå feil, men å erkjenne at god arbeidskultur bygges over tid med åpenhet, nysgjerrighet og trygghet. Det bidrar til å unngå de alvorligste konsekvensene. Og ansatte som får sove om nettene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.