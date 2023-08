Artikkelen fortsetter under annonsen

NHH-professor og lokalpolitiker Christine B. Meyers kronikk i DN 1. august, om sine ambisjoner for Bergen, levner lite rom for begeistring for bergenserne. I realiteten er Meyers formaninger om å «trekke på alle gode krefter» nytale for større spillerom for flere private aktører i velferden.

En av samfunnsutfordringene Meyer trekker frem er en stadig voksende eldrebefolkning. Det er ingen tvil om at store demografiske endringer vil sette oss på prøve fremover. Men der Høyres svar ofte er «mer privatisering» – tilsynelatende uavhengig av hva spørsmålet er – mener Arbeiderpartiet at store samfunnsutfordringer ikke kan brukes som påskudd for å pulverisere ansvaret vi har for å sikre en trygg helsetjeneste for alle. Velferden skal være fellesskapets ansvar.

Samtidig inviterer Arbeiderpartiet private og ideelle aktører til å være med. Men vi ønsker ikke at kommersielle konserner skal styre eldreomsorgen i Norge. Den store kostnaden i eldreomsorgen er menneskene som gjør jobben – og det er her Høyres innsparingsmuligheter ligger. Faktisk er hele 80 prosent av kostnadene i eldreomsorgen lønn og pensjon for de ansatte.

Tar vi en titt på høyresidens planer i både Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger, er det lagt inn et kutt på mange hundre millioner kroner gjennom kommersialisering av sykehjem og andre velferdstjenester. Og vinner høyresiden makten i Bergen, blir det forbud mot nye kommunale sykehjem. Alt står å lese i deres alternative budsjetter, selv om de ikke snakker særlig høyt om det.

I Bergen skriver Høyre at de vil «konkurranseutsatte nye sykehjem, og gjennomføre anbud på minst to eksisterende». Videre mener de at «kommunen har et effektiviseringspotensial på 177,7 millioner kroner årlig innenfor områdene sykehjemsdrift og hjemmebasert omsorg alene», og foreslår for 2023 å spare 30 millioner kroner på konkurranseutsetting. Høyre vil ikke si hvor mye av innsparingene som skal komme fra lønnen og pensjonen til de ansatte. Det er nærliggende å tro at det vil gjelde det aller meste av de 177,7 millionene.

Det er uredelig av Meyer og Høyre å legge skjul på at det de liker å kalle «effektivisering», i realiteten er kutt og kommersialisering av vår felles eldreomsorg. Om Høyre vinner valget er det all grunn til å frykte for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Da blir det også vanskeligere å rekruttere og beholde gode ansatte i helse- og omsorgsyrkene hvor vi sårt trenger flere folk. Kommuner over hele landet sliter med å få tak i nok fagfolk til omsorgstjenestene, å kutte i lønn og pensjon er en elendig rekrutteringsstrategi.

