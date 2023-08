Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste ukene har jurister argumentert for at kjønnspoeng til kvinner på Indøk-studiet på NTNU (industriell økonomi og teknologiledelse) er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Kritikerne har flere gode poenger, og hverken NTNU eller Kunnskapsdepartementet har svart med særlig gode rettslige argumenter.

Siden samfunnet kan ha behov for å benytte kjønnspoeng også i fremtiden, er det viktig at det ikke brer seg en oppfatning om at loven er strengere enn den er.

Forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn er i utgangspunktet ulovlig. Loven åpner likevel for såkalt «positiv særbehandling», på tre vilkår. Gullik-André Fjordbo og Vibeke Blaker Strand har hevdet at kjønnspoeng ikke oppfyller kravet om å være «egnet til å fremme lovens formål». Jeg er uenig med deler av begrunnelsen de har gitt.

Blant lovens formål er å fremme «likeverd» og «like muligheter» for kvinner, med «særlig sikte på å bedre kvinners» stilling. Loven kan leses slik at å fremme kvinners stilling er et selvstendig formål, slik at tiltak som fremmer dette målet, raskt er egnet til å fremme lovens formål.

Fjordbo diskuterer ikke dette formålet, men forutsetter i stedet at tiltaket enten må være begrunnet i «hensynet til grupper som skal betjenes av de aktuelle personene» eller med at det ene «kjønnet har «dårligere reelle muligheter» enn det andre. Disse to begrunnelsene for særbehandling er fra forarbeidene til loven og synes å være noe snevrere enn lovteksten.

Fjordbo hevder at fordi flere hundre kvinner hvert år søker seg til Indøk, har kvinner og menn like «reelle muligheter» til å komme inn på studiet. Ifølge Fjordbo er årsaken til kjønnsubalansen derfor karaktersnittet til søkerne, og ikke relevante kjønnsbarrierer. Men det finnes neppe mange studier hvor det ikke er noen søkere av det historisk underrepresenterte kjønn. Det er ofte karakterer som avgjør fordelingen av kjønnene. Tar en Fjordbos argument til den logiske grensen, vil kjønnspoeng være ulovlig på alle studier med nok underrepresenterte søkere, uavhengig av hvem som kommer inn.

Dette kan ikke være lovens ordning.

Forarbeidene forutsetter at «underrepresentasjon» kan utgjøre en «barriere i seg selv» hvis underrepresentasjonen fører til at «personer fra underrepresenterte grupper lar være å søke seg til» en studieretning eller stillinger.

Ifølge NTNU er formålet med kjønnspoengene blant annet å utjevne den skjeve kjønnsbalansen i arbeidslivet. Hvis kvinner med flest karakterpoeng velger å ikke søke fordi de anser karrieremuligheter som lukket på grunn av mannsdominans og lav kvinnerepresentasjon, så kan vi ikke utelukke at flere kvinner på studiet og etter hvert i arbeidslivet fremmer like, reelle muligheter for kvinner. I så fall er tiltaket i samsvar med lovens formål.

Det er uklart hvorfor Fjordbo fullstendig utelukker en slik mekanisme.

Hvorvidt kjønnsfordelingen på Indøk-studiet og i det aktuelle arbeidslivet utgjør en barriere i seg selv, er et vanskelig faktisk spørsmål. Hvor sterke krav til bevis som skal stilles, er et vanskelig rettslig spørsmål. Det er derfor uheldig at hverken NTNU eller departementet synes å ha foretatt en grundig vurdering av disse spørsmålene før de gjeninnførte kjønnspoeng på studiet.

Vibeke Blaker Strand hevder at kjønnspoeng ikke er «et verktøy som er egnet til å fremme likestilling når det fører til en forsterket kjønnsubalanse i motsatt retning». Hvis kritikken er at NTNU innså at dette ville bli effekten for opptaket i 2023, kan det hende hun har rett. Karakterkravene på Indøk har imidlertid økt mye de siste årene, og det er usikkert om man kunne og burde forutse det store utslaget av kjønnspoengene.

Det er neppe en rimelig tolking av loven at kjønnspoengene blir ulovlige hvis balansen tilfeldigvis ett år kommer over 50 prosent for det historisk underrepresenterte kjønnet.

Hverken Fjordbo eller Strand nevner at det kan være behov for tiltak over tid, og fokuserer kun på årets opptak. Kjønnsstereotypier og urettferdigheter kan imidlertid være inngrodde og motstandsdyktige, og tiltak over flere år kan være nødvendig for å sikre reell likestilling.

Jeg leser loven slik at det kan være mulig å se utover ett års opptak for å vurdere om et kjønn er underrepresentert. Det må være mulig å se på studentmassen mer generelt, og en må vel også kunne se på kjønnsbalansen i yrkeslivet på det aktuelle feltet, slik opptaksforskriften åpner for.

Det svakeste punktet ved saken er etter mitt syn lovens andre vilkår: Om det konkret er en rimelig balanse mellom formålene med kjønnspoengene og de negative konsekvensene for dem som ble kvotert bort.

Jeg har i denne omgang, som andre i den pågående debatten, ikke gått inn på EU-retten. Det kan ikke utelukkes at våre EØS-rettslige forpliktelser setter enda strengere rammer.

Vurderingen av om tiltaket oppnår en rimelig balanse er en rettslig vurdering med politisk og moralsk preg, og det er uheldig at hverken departementet eller NTNU synes å ha gitt en god begrunnelse for hvorfor de mener resultatet av kjønnspoengene på Indøk oppfyller vilkåret. Det gjør vedtaket unødvendig svakt, og gjør at ingen nå synes å forsvare vedtaket på rettslige premisser.

Det er egnet til å svekke tilliten til likestillings- og diskrimineringsloven over tid.

