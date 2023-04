Artikkelen fortsetter under annonsen

Før Stortinget kan vedta å bruke flere milliarder kroner på en ny veg, jernbane eller universitetsbygg skal det gjennomføres en såkalt konseptvalgutredning. Hensikten med den er å utrede alternative måter å løse et problem på.

Utredningen skal munne ut i en anbefaling av et alternativ som i hovedsak skal være grunnet i samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Ulike alternativer må sammenliknes med noe. Sammenlikningsgrunnlaget kalles gjerne nullalternativet. Enkelt sagt beskriver nullalternativet forventet videre utvikling hvis man ikke iverksetter nye tiltak på området.

Hvis de utredede alternativene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, bør nullalternativet velges.

Verken fagetater eller regjering og storting har lagt særlig vekt på lønnsomhet i prioritering av nye prosjekter, har tidligere studier vist. For eksempel så hadde prosjektene som var prioritert for oppstart i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2022-2033 en estimert netto nåverdi på minus 53 milliarder kroner.

Å heller velge nullalternativet ville ha vært mer lønnsomt.

En ny studie fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU (Volden mfl., 2023) har sett på håndteringen av nullalternativet i samfunnsøkonomiske analyser av store statlige investeringsprosjekter. Vi undersøkte 112 konseptvalgutredninger i ulike sektorer med utredninger av flere hundre potensielle investeringsprosjekter, i tillegg til nullalternativet.

Studien viste at fagetater som Statens vegvesen, Statsbygg og andre så godt som aldri anbefaler nullalternativet. Kun i to av de 112 prosjektene anbefalte utrederne å leve med dagens situasjon.

Hva kan dette skyldes?

Når ambisjonene er store, er kun det beste godt nok. De fleste av utredningene har så ambisiøse mål og så strenge krav til mulige løsninger at det kun er milliardinvesteringer som kan oppfylle disse. Dessverre er samfunnsnytten ved å nå disse målene stort sett mindre enn kostnadene ved å oppfylle dem.

Og uansett hvor nyttige de er, har ikke staten ubegrenset med midler til å finansiere nye prosjekter til alle formål. Det må gjøres en prioritering.

Den såkalte utredningsinstruksen pålegger statlige virksomheter å også utrede enkle løsninger. I mange konseptvalgutredninger identifiserer man ofte enkle og lønnsomme alternativer, men de blir stort sett raskt forkastet.

Midt i denne luksusfellen åpenbarer et stort paradoks seg: Når vi ser på status i de anbefalte prosjektene i dag, viser det seg at et flertall av dem verken befinner seg i en forprosjektfase eller er under gjennomføring. Kun få er gjennomført. De befinner seg i et slags limbus der man verken har valgt dem bort eller valgt å gjennomføre dem.

Realiteten er at med statens økonomiske handlingsrom i dag og sannsynligvis mange år fremover, er det neppe realistisk å gjennomføre alle prosjekter som fagetatene har anbefalt og som vekslende regjeringer har sluttet seg til. Men da vil problemet som var utgangspunktet for utredningen forbli uløst.

Hvis man isteden hadde valgt enklere løsninger, som for eksempel oppgradering av eksisterende infrastruktur eller kanskje ny teknologi, kunne man i alle fall ha oppnådd en viss behovstilfredsstillelse.

Studien avsluttes med en rekke anbefalinger. Blant annet anbefaler vi at man ikke bare må bli flinkere til å si nei til ulønnsomme prosjekter, men også å begrense antall konseptutredninger som settes i gang.

Å utrede prosjekter som sannsynligvis aldri vil bli gjennomført vil skape forventninger som aldri vil bli oppfylt.

Forskningen Hvem: Volden, G.H., Andersen, B., Engebø, A. & Welde, M. Hva: Nullalternativets rolle i konseptvalgutredninger Hvor: Concept rapport nr. 71, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, mars 2023

