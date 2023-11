Artikkelen fortsetter under annonsen

SVs Kari Elisabeth Kaski hevder i kronikk i DN 20. november at privat sektor ikke vil lide noen nød av at en stor offentlig sektor blir enda større eller at offentlige utgifter øker ytterligere. Det er galt.

Men først til der vi er enige. Offentlige utgifter på drøyt 60 prosent av Fastlands-bnp sier ikke noe om hvor stor offentlig sektor er. Dét måles best ved det offentliges andel av timeverkene – 30 prosent – eller av verdiskapingen – 25 prosent.

Dernest er jeg helt enig i at vi må slutte å betrakte verden som at privat sektor skaper verdier og offentlig sektor bruker dem. Læreren og sykepleieren driver like mye verdiskaping som elektrikeren. Punktum.

Størrelsen på offentlig sektor er derfor primært et spørsmål om hensiktsmessighet – om hvilke oppgaver som egner seg best for offentlig produksjon, og hvilke for privat. Naturlige monopoler peker mot offentlig, tjenester som kan produseres og leveres i et marked mot privat.

En vesensforskjell er at konkurranseutsatte private bedrifter hele tiden må utvikle nye løsninger og ny teknologi for å overleve. Det fremmer bedre bruk av ressursene. Slik kan private tilbydere også bidra til smartere løsninger på områder som domineres av offentlig produksjon. Når Kaski hevder at det ikke betyr noe for bnp om en velferdstjeneste leveres av offentlige eller private, tar hun feil.

Norge har her lagt seg på «ekstremløsningen». Ingen andre industriland har flere offentlige ansatte enn oss. Og som Kaski riktig påpeker – og ønsker – tilsier eldrebølgen og måten vi har valgt å organisere oss på enda flere offentlige ansatte fremover.

I et land med stagnerende yrkesaktiv befolkning må disse ansatte hentes fra private bedrifter, som slik vil få svekket sitt grunnlag for verdiskaping. Derfor må vi kontinuerlig vurdere om fellesoppgavene kan løses med mindre ressursbruk fremover.

Men også det samlede nivået på offentlige utgifter betyr noe. Også her er Norge suverent i tet. Sammenlignbare land ligger 15–20 prosentenheter lavere.

Smørsiden er at dette avspeiler høye ambisjoner i velferdspolitikken. I tillegg virker det stabiliserende, siden offentlige utgifter svinger mindre enn private. Men vårt høye utgiftsnivå har også mange minussider.

For det første avspeiler det at hver femte i arbeidsfør alder er på trygd. Norge topper både uføre- og sykefraværsstatistikken blant industrilandene. Å få ned disse utgiftene er vinn-vinn.

Høye utgifter fordrer dessuten høye inntekter. Vårt skattetrykk er høyt. Det er grenser for hvor mye norsk skattenivå kan avvike fra omverdenen uten at bedrifter eller folk flytter, og tar verdiskaping med. I tillegg har skattlegging en kostnad fordi det vrir adferd. Anslagene varierer, men typisk koster én krone i skatt 1,20 kroner i tapt verdiskaping. Jo høyere skattenivået er i utgangspunktet, jo større er skattekostnaden.

Høye utgifter betyr også at mye av næringslivet direkte eller indirekte er avhengig av statskassen. Mens offentlige kjøp av varer og tjenester i et marked er både ønskelig og uproblematisk, kan ulike støtteordninger virke i retning av at det blir viktigere for bedrifter å gjøre seg lekre for staten enn å konkurrere. Det hemmer verdiskapingen.

Endelig gjør høye utgifter oss sårbare. En femtedel av statsbudsjettets utgifter dekkes nå fra Oljefondet. Dels vil andelen herfra avta fremover og dels kan børsfall gi stor inntektssvikt på kort sikt. Da vil politikken måtte strammes til og/eller skattenivået økes for å opprettholde velferden. Også dette vil ramme privat sektor.