Sjølv om norsk olje- og gassproduksjon har verdas lågaste utslepp, er det desse punktutsleppa i Nordsjøen vi må få vekk, avkarbonisere, om Noreg skal nå sine mål i Parisavtalen. Elektrifisering med straum frå land har vore løysinga.

Vinterens straumkrise har aktualisert at det ikkje er nok kapasitet i leidningsnettet til å elektrifisere heile Nordsjøen med straum frå land (vasskraft), og vi kan ikkje bygge ut meir verna vassdrag. Strategien med elektrifisering av sokkelen med straum frå land krev ei massiv utbygging av nye landvindparkar, med store naturtap og dertil høyrande konflikter med lokalbefolkninga, som vi i det siste har sett i Fosen-saka.

Eit slikt konfliktnivå og omdømmetap er verken sitjande regjering eller olje og gassindustrien tent med, for olje og gassindustrien kan vise seg å vere vår viktigaste aktør i det grøne skiftet.

For det finnest andre løysingar. Noreg og offshoreinstallasjonane har spesielle føresetnader til å bidra i klimakrisa, straumkrise og arealkrise, gjennom å produsere sin eigen kraft, gjere fossil brensel utsleppsfritt.

Med blått hydrogen vil vi også unngå dei store interessekonfliktene som elektrifisering med landvind gir, og vi vil kunne støtte den allereie gode strategien med flytande havvind som regjeringa har lagt opp til.

Men vi manglar ein aktiv industripolitikk for slike løysingar. Vi har til no berre ein politikk for elektrifisering ved hjelp av landvind. Fullelektrifisering av sokkelen med straum frå land fortrenger og forsinkar ei hydrogrensatsing. Ei vidare elektrifisering av Nordsjøen med straum frå land kan fort bli ei sovepute og ei utsetjing, ikkje ei framskunding av desse løysingane som Noreg har spesielle føresetnader til å bidra med gjennom å gjere naturgassen utsleppsfritt.

Vi treng ein aktiv industri- og klimapolitikk som dekarboniserer Nordsjøen ved hjelp av hydrogen, ammoniakk og flytande havvind, ikkje einsidig elektrifisering med straum frå land.

Vi kan sjå til UK og Skottland som har ført ein slik aktiv industri og klimapolitikk, først innan flytande havvind, og no og innan hydrogen. Dette er ein politikk som har virka.

Og vi må leite etter og utvinne meir, spesielt gass. Og vi må få på plass bilaterale avtalar med europeiske land om karbonfangst og -lagring (CCS), sidan karbonfangst og -lagring opnar opp hydrogenverdikjeden. Dette hastar det med. Halvparten av Nordsjøen vert nok elektrifisert, det ligg inn i planar allereie. Men den andre halvparten kan brukast på betre måtar til å skape arbeidsplassar på land.

Utanlandske vindkrafteigarar legg att fint lite av overskot og arbeidsplassar. Vi sit att med øydelagt, uerstatteleg urørt fjellkystnatur.

Areal og straum er knappe ressursar vi må balansere opp mot kva vi får att i form av arbeidsplassar. Då er verken landvind eller for så vidt datalagringssenter optimale løysingar.

Leverandørindustrien og arbeidsplassar i Nordsjøen er heller stikkordet her. Eit moderne Ap må i mykje større grad greie å balansere alt dette (areal, klima, straum og arbeidsplassar) enn det vi har vore vant til fram til no.

Til no har vi sløsa med areal og ikkje tatt omsyn til naturtap eller urbefolkning. Blå hydrogen kan vere ei kindereggløysing som balanserer alt dette.

Rogaland Ap vedtok i helga denne utalen. «Rogaland Arbeiderparti vil fortrinnsvis ta i bruk alternative energikilder som for eksempel hydrogen, vindturbiner i arbeidet med å dekarbonisere sokkelen».