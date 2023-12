Artikkelen fortsetter under annonsen

Ola Kvaløy, dekan og professor, og Klaus Mohn, rektor og professor, Universitetet i Stavanger

Våre betraktninger i DN 27. november rundt økonomiske implikasjoner av en styrt nedbremsing av norsk olje- og gassvirksomhet har skapt oppmerksomhet og engasjement. Det er bra.

Rammen for våre vurderinger er Norges forpliktelser under Parisavtalen slik disse er nedfelt i enstemmig vedtak av Klimaloven på Stortinget i 2017. Her heter det at utslippene av klimagasser skal reduseres med 90–95 prosent i 2050. Dette var også utgangspunktet for Klimautvalgets mandat.

Om man ikke liker premisset, kan man redusere ambisjonsnivået for klimapolitikken. Dette vil gi større fleksibilitet både i klimapolitikken og i oljepolitikken.

Ola Kvaløy (Foto: DN)

Vi utelukker ikke at en redusert olje- og gassutvinning i Norge kan ha gunstige virkninger på utslipp utenfor Norge. Men det er ikke dette som driver vår analyse, slik professor Rögnvaldur Hannesson synes å tro i innlegget i DN 30. november.

Med en ramme for samlede norske utslipp på 2,5-5 millioner tonn i 2050, har vi store vansker med å se at dette ikke skal få implikasjoner for utvinningstakt og utslipp fra norsk olje- og gassvirksomhet. Demping av leteaktiviteten er etter vår vurdering en skånsom vei å gå for å styre en nedbremsing av olje- og gassvirksomheten.

Klaus Mohn (Foto: Tommy Ellingsen)

For øvrig er vi enige med Kjell Roland som i DN 29. november påpeker at omstilling er forbundet med kostnader, i alle fall på kort til mellomlang sikt. For olje- og gassvirksomheten kommer man uansett ikke utenom omstilling, og dermed unnslipper vi heller ikke omstillingskostnader. Spørsmålet blir dermed hvordan omstillingen skal styres.

Under våre premisser for klimapolitikken, mener vi her at både belastning og kostnader vil bli lavere om man demper leteaktiviteten, enn om man griper inn overfor olje- og gassfelt som i dag er drift. Uten en styrt nedbremsing er risikoen også større for at omstillingen vil måtte skje raskt. Det har betydelig større kostnader enn en gradvis omlegging. På lang sikt mener vi fortsatt at omstillingskostnader har liten betydning for dagens vurderinger av letepolitikken.

Atle Guttormsen har rett i at det kan være større ressurser som inntil videre blir liggende i bakken dersom Klimautvalget skulle få fullt gjennomslag for alle anbefalinger, DN 30. november. Det regner vi som lite sannsynlig. I vår kalibrering av ressursverdi for staten mener Guttormsen videre at vi bør ta hensyn til svekkelsen av den norske kronen, og at prisforutsetningene våre er utdaterte.

Her minner vi først om at rammen for vår analyse tilsier vesentlig lavere etterspørsel og priser. Net Zero Emissions-scenarioet fra IEA opererer f.eks. med en oljepris på 42 USD/fat i 2030 og 25 USD/fat i 2050. Om vi først skulle oppdatere forutsetningene, så bør vi også ta høyde for at kostnadene har økt betydelig de siste årene, ved leting, utbygging og drift – og kanskje spesielt i nordlige havområder. I tillegg ser Guttormsen bort fra at kravet til avkastning trolig også er høyere i dag enn for få år siden, noe som vil redusere verdien betraktelig for fremtidig olje- og gassutvinning.

I motsetning til Guttormsen har vi gang på gang minnet om at verdien av uoppdagede olje- og gassressurser er omfattet av stor usikkerhet, knyttet til ressursvolum, teknologi, politikk og priser.

At verdien av ressurser som blir liggende i bakken ved letestans skulle nærme seg 2000 milliarder kroner er ikke umulig. Men det er heller ikke sannsynlig.

Et annet mulig alternativ er at verdien av disse ressursene er lik null. Men det er heller ikke sannsynlig. Som en grov indikasjon er det derfor vår beste vurdering at 900 mrd. kroner fortsatt er et rimelig estimat.

På lang sikt koker spørsmålet om letestans dermed ned til om vi er villige til å ofre høye ambisjoner i klimapolitikken for et noe større Oljefond, kanskje i området to til ti prosent. Alternativet er å opprettholde ambisjonsnivået for klimapolitikken og tillate at Oljefondet blir litt mindre. Dette er det politikerne som bør få ta stilling til.

