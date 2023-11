Artikkelen fortsetter under annonsen

Årets klimatoppmøte starter straks, denne gangen i Dubai. Klimafinansiering, altså hvordan rike land skal hjelpe fattige land å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene, er som vanlig en av de viktigste sakene.

Det viktigste slaget i klimakampen står i vekstøkonomier og utviklingsland. I Asia bygges det fortsatt ut kull for å dekke en enorm vekst i energiforbruket. I Afrika mangler 600 millioner mennesker tilgang på strøm. Det vil bli umulig å innfri målene i Parisavtalen hvis vi ikke klarer en raskere omlegging til fornybar energi i disse regionene.

Stig Schjølset Mer...

Den gode nyheten er at dette trolig vil være lønnsomme investeringer. Utbygging av fornybar energi i fattige land vil som regel være lønnsomt med ordinære kapitalkostnader. Men investeringer i fattige land har hverken ordinære kapitalkostnader eller lav risiko. Derfor må rike land bidra med billig kapital og risikoavlastning.

Hva gjør Norge for å bidra til at verdens fattige land også kan være med på energiomstillingen?

En god del. Vårt viktigste bidrag skjer gjennom Klimainvesteringsfondet i Norfund, som bidrar til store utslippskutt gjennom investeringer i fornybar energi i land med mye kullkraft og annen fossil energi. For hver offentlige krone utløser fondet typisk 10–15 kroner i privat kapital.

I tillegg har regjeringen nylig fått på plass en garantiordning, administrert av Norad, som skal bidra til mer fornybar energi i de fattigste landene.

Men hva med Oljefondet, hvor vi forvalter de store pengene? Hvordan bidrar det til verdens energiomstilling?

Det kan innvendes at spørsmålet er irrelevant, fordi det er bred politisk enighet om at Oljefondet ikke skal være et politisk instrument for alle gode formål. Men, som Jonas Gahr Støre minnet om på Zero-konferansen for noen år siden: Hvordan man forvalter en så stor formue, er politikk uansett.

Nylig var Fatih Birol, sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA) i Oslo. Birol er tydelig på at regjeringer, selskaper og investorer har et ansvar for å bidra til den grønne omstillingen i utviklingsland og vekstøkonomier. Men Oljefondet gjør egentlig det motsatte.

Oljefondet er et indeksnært fond. Med noen mindre justeringer fordeler Norges Bank Investment Management (Nbim) investeringene likt på de børsnoterte selskapene, hovedsakelig i den rike delen av verden. På den måten bidrar fondet til å opprettholde verden slik den er i dag, altså i en altfor stor grad låst til en fossil infrastruktur.

At selskaper som Shell, ExxonMobil og Chevron er blant fondets største investeringer, illustrerer poenget.

Rett nok skal Nbim være en krevende eier, som utfordrer selskapene til å sette klimamål i tråd med 1,5-gradersmålet og utvikle strategier i tråd med dette. Men selskap som vender det døve øret til, løper minimal risiko for å bli ekskludert fra porteføljen.

Nbim kan investere inntil to prosent av Oljefondet i infrastruktur for fornybar energi. Men slike investeringer utgjør foreløpig bare 0,1 prosent. Nbims mandat sier eksplisitt at investeringer i fornybar energi må skje i modne markeder, definert som Europa og Nord-Amerika. Vekstøkonomier og utviklingsland er ekskludert.

På dette området er Nbim med andre ord underlagt politisk styring som går på tvers av globale klimamål.

Oljefondet skal selvsagt ta moderat risiko i sine investeringer. Men hva er mest risikabelt, gitt at fondets investeringer er sårbare for klimarisiko, for uro og ekstremvær og ødeleggelser forårsaket av klimakrise?

Mens vi grubler på dette, bør vi i hvert fall gjøre to ting.

Finansdepartementet bør åpne for at fondet kan investere i fornybar energi også der behovet for risikoavlastende kapital er størst: utenfor OECD-landene. Og Nbim bør sørge for at disse investeringene økes til to prosent av fondets portefølje.

Klimainvesteringsfondet bør få et mye større kapitaltilskudd. Fondet skal etter planen bygges opp til ti milliarder kroner i løpet av fem år, men beløpet bør være minst fem ganger så stort. For dette er ikke penger vi skal gi bort. Norfund har like god avkastning på sine investeringer som Oljefondet.

Å øke rammen for Klimainvesteringsfondet vil altså ikke påvirke vår fremtidige rikdom. Det vil bare bety at vi forvalter noen promille mer av vår oljeformue under et investeringsmandat som faktisk er i tråd med de globale klimamålene.

