26. september kom det internasjonale energibyrået, IEA, med en oppdatering av sin «Net Zero 2050»-rapport fra 2021. Med dette som bakteppe har flere tatt til orde for å stanse letingen etter olje og gass på norsk sokkel. Det vil være uklokt.

Marius Menth Andersen Mer...

Den oppdaterte rapporten viser at det har skjedd mye de siste to årene, men at det er langt igjen til netto nullutslipp fra energisektoren globalt og dermed oppnåelse 1,5 graders målet. Scenarioet som IEA tegner opp, er ikke en fremskriving av hvor verden er på vei, men en mulig utvikling gitt netto null i 2050.

Debatten bør da i større grad handle om hvilke tiltak som faktisk må til for å treffe denne utviklingsbanen.

Det er vel etablert at olje- og gassetterspørselen vil falle når klimamålene skal nås. Hvor rask og hvor bratt denne utviklingen blir, vil avhenge av hvor raskt vi får bygget nok utslippsfrie alternativ. For å nå 1,5 graders-målet trenger vi derfor en massiv satsing både på fornybar energi og lavkarbonteknologi. Å strupe energitilbudet vil ikke gi samme resultat, ifølge IEA.

Likevel hevder enkelte at IEA nå foreslår at Norge skal slutte å lete etter olje og gass. Det er ikke riktig.

Norge spiller i dag en avgjørende rolle i energiforsyningen til Europa som nå skal klare seg uten russisk olje og gass. Det er også derfor EU uttalt støtter videre leting etter olje og gass på norsk sokkel. Uten videre leting og utvikling vil produksjonen falle raskt.

En beslutning om stans i leting vil kunne føre til store svingninger i energiprisene med påfølgende økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Etter hvert vil mye av produksjonsbortfallet sannsynligvis bli erstattet av andre olje- og gassprodusenter og/eller energiformer med mulig høyere klimaavtrykk.

Det vil være økonomisk irrasjonelt av Norge å stanse utviklingen av lønnsomme volumer på norsk sokkel, som fremdeles etterspørres globalt. I tillegg vil det åpne døren for nye avhengigheter og sårbarheter knyttet til europeisk energisikkerhet. Den samlede klimaeffekten er i beste fall svært usikker, og mulig negativ.

Fortsatt leting etter olje og gass på norsk sokkel er derfor viktig, ikke for å øke produksjonen, men for å delvis kompensere for den naturlige nedgangen fra eksisterende felt.

Et gjennomgående trekk ved olje- og gassinvesteringer på norsk sokkel er at det tar kort tid fra beslutningen om å investere er tatt til prosjektet er nedbetalt. Kort nedbetalingstid og høye avkastningskrav innebærer at usikkerhet om markedsutviklingen lenger frem i tid, blant annet som følge av klimatiltak, vil ha mindre betydning for om feltene er lønnsomme å bygge ut i dag.

Det er heller ikke gitt at disse nye volumene vil være i konflikt med 1,5 graders-målet. Det vil være behov for olje og gass også i et slikt scenario, og her vil det være den oljen og gassen som kan produseres med lavest utslipp og til lavest kostnad som vil være konkurransedyktig. Det er fullt mulig at disse volumene finnes i ennå uoppdagede felt på norsk sokkel og ikke i eldre felt i haleproduksjon. I tillegg vil stabiliteten, forutsigbarheten og påliteligheten som kjennetegner norske energileveranser være et viktig konkurransefortrinn.

For å komme inn på den utviklingsbanen IEA mener vil være i tråd med 1,5 graders målet, trenger vi en massiv satsing på fornybar- og lavkarbonteknologi. Her kan og bør Norge og norsk industri spille en viktig rolle. Olje- og gassnæringen jobber med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO 2 -fangst og -lagring, i tillegg til å utvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.

Hvis en velger å strupe aktiviteten i olje og gassnæringen, risikerer man også å strupe aktiviteten og utviklingen av de nye næringene.