Anne Rokkan brukte 21. november spalteplass på å skrive om havbruksnæringen og min opptreden i NRK Debatten. Rokkans argumenter om at næringen har noen utfordringer, er jeg enig i. Derfor er jeg stolt over å jobbe i et konsern som har kvalitet og fiskehelse høyt på agendaen.

Vi er ikke i mål, og dessverre har vi hatt noen uønskede hendelser. Det er svært beklagelig, og noe vi tar på største alvor. Den systematiske innsatsen vi legger ned hver eneste dag og på alle nivåer i organisasjonen, fører heldigvis også til at vi blir bedre.

Bjarne Reinert

Jeg er den første til å innrømme at vi har enkelte havbruksanlegg der dødeligheten til tider er for høy. Dette jobber vi intenst med å løse.

Vi har blant annet, gjennom grundige undersøkelser, oppdaget at en viktig årsak til fiskedød kan ligge i variasjoner i fiskens genetikk. For å sikre at vi produserer laks med det beste genmaterialet, utvikler vi nå et forbedret avlsprogram.

Videre investerer vi 500 millioner kroner i ny merd-teknologi for å redusere forekomsten av lus, og dermed behovet for avlusing.

Vi jobber også med å etablere en felles «beste praksis» i konsernet, fordi vi ser at noen anlegg har vesentlig lavere dødelighet enn andre. Her ligger det åpenbart muligheter for å lære av de beste.

Jeg har derfor tro på at vi fremover vil løse svært mange av de utfordringene som Rokkan peker på.

Selv om vi er enige om noe, må jeg likevel arrestere henne på et par ting.

Det er rett og slett feil at det er en sammenheng mellom høy fiskedødelighet og høy lønnsomhet. Laks som dør i anleggene gir oss ingen inntekter, bare utgifter. Derfor går god fiskehelse og gode økonomiske resultater hånd i hånd.

Av den grunn ønsker vi alle tilsyn velkommen, inkludert uanmeldte. Vi har ingen ting å skjule, og mener at tilsyn er en viktig del av vårt kvalitetsarbeid.

Og en ting til, vi selger ikke selvdød laks som menneskemat. Vi har kontrollrutiner som sikrer at den laksen blir destruert og går til bioenergi og dyrefôr.

Og for god ordens skyld vil jeg minne om at all sjømat fra Lerøy er sporbar. Gjennom QR-koden på pakken kan forbrukerne få informasjon om livsløpet til fisken i pakken – fra opphav til prosessering. Laksens cv inneholder også informasjon om i hvilket anlegg fisken er vokst opp, eventuelle behandlinger den har gjennomgått, kvalitetsanalyser, samt dato og sted for slakting. Vi mener denne åpenheten er viktig.

Rokkans argument om at biologisk produksjon har noen utfordringer, må ikke overskygge at den samme biologien også skaper grunnlaget for en av Norges mest spennende næringer. FN sier at det i fremtiden må produseres mye mer mat fra havbruk hvis vi skal nå de globale bærekrafts- og klimamålene. Det er et ansvar vi i Lerøy tar på største alvor.

I tillegg til arbeidet med forbedret fiskevelferd og redusert dødelighet, har vi mål om å redusere våre klimautslipp med 46 prosent innen 2030.