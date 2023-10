Artikkelen fortsetter under annonsen

De fleste tjenestene som tilbys på nettet fremstår som gratis. I realiteten betaler vi for tjenestene med våre egne personopplysninger: Personopplysningene har verdi, fordi de kan brukes til å målrette og tilpasse reklamen vi ser på nett.

Forrige uke rapporterte Wall Street Journal at Meta planlegger å gi EU-brukere valget mellom å betale 160 euro i året for å bruke plattformer som Instagram og Facebook uten målrettet reklame i en såkalt «Pay or Okay»-modell.

Meta vil altså gjøre personvern til en premium-tjeneste, men er det lov?

Dagens tolkning av personvernregelverket åpner for å kreve betaling mot å slippe målrettet reklame. Kjente aviser som franske Le Monde lar leserne på nett velge mellom å betale for et abonnement eller å samtykke til målrettet reklame.

Her i Norge omtalte Personvernnemnda også betalingsalternativet som en mulighet på visse vilkår i vedtaket mot Grindr nylig.

Betalingsalternativet til målrettet reklame må fremstå som «reelt og rimelig». Det kan innebære at prisen ikke settes så høyt at den i praksis fremstår som et pressmiddel mer enn et faktisk alternativ. Hvis virksomheten selv ikke tilbyr et slikt alternativ, må den kunne vise at andre virksomheter gjør det, slik at man har et faktisk valg når man samtykker til målrettet reklame.

Dette vilkåret kan være vanskelig å oppfylle for virksomheter med en dominerende posisjon i markedet eller som har enerett på å tilby en tjeneste.

«Pay or Okay»-modellen er omstridt og har allerede vært flere runder i rettssystemet i Europa. De som ikke har råd til å betale, vil bli mer utsatt for målrettet reklame, noe som kan brukes til å manipulere og påvirke folks valg. Kritikerne mener at dette kan svekke demokratiet og uthule grunnleggende menneskerettigheter.

Mediebedrifter som lever av nyhetsproduksjon, som Le Monde, har likevel fått lov til å kreve betaling som et alternativ til målrettet reklame, for å veie opp for tap av annonseinntekter. Hensynet til en fri og uavhengig presse går foran hensynet til personvernet.

En av årsakene til tapet av annonseinntekter, er nettopp fremveksten av de store teknologiplattformene som Facebook og Instagram. Mange vil hevde at det ikke finnes reelle alternativ til Facebook og Instagram. Personvernaktivister som Max Schrems er derfor kritiske til at Meta forsøker å utvide «Pay or Okay»-løsningen til flere tjenesteområder, som sosiale medier.

I en verden der «Pay or Okay» er hovedregelen, får de som ikke har råd til å betale for personvern, mindre kontroll over opplysningene om seg selv på nett. Facebook-Cambridge Analytica-skandalen der personopplysninger til millioner av Facebook-brukere ble brukt til politisk reklame, viser tydelig skadepotensialet målrettet markedsføring kan ha for demokratiet.

De som ikke kan betale, blir mer sårbare, og vi risikerer et mer fragmentert samfunn.

Akkurat nå blir spørsmålet om hvor grensen går for «Pay or Okay»-løsninger løst i domstolene. Kanskje vi burde hatt en bredere demokratisk debatt om hvilke forretningsmodeller vi som samfunn kan akseptere.

