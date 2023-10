Artikkelen fortsetter under annonsen

«Privatøkonomien skal ikke inn i noen søkemotor», fastslår Dagens Næringsliv i lederartikkelen 25. oktober. Skatteetaten er helt enig. Bakgrunnen for lederartikkelen er forslag til ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften som er på høring. Det er nødvendig å korrigere flere forhold.

Digital innhenting av bankinfo betyr mer effektive prosesser og bedre sporbarhet. Færre vil håndtere privatpersoners bankopplysninger hvis høringsforslaget vedtas.

Skatteetaten vil med dette forslaget ikke få direkte tilgang til bankens systemer. Vi får heller ikke ut mer informasjon om den enkelte bankkunde enn det vi i dag har lovregulert adgang til å motta. Forslaget innebærer altså ikke at Skatteetaten i fremtiden vil få lov til å hente inn mer eller annen informasjon.

Skatteetaten har et lovpålagt ansvar for å føre kontroll med de skattepliktige. Dette er bakgrunnen for at den aktuelle kontrollhjemmelen i skatteforvaltningsloven er vid. Det som vurderes er å endre den praktiske gjennomføringen av eksisterende oppgaver, fra manuell informasjonsinnhenting til mer effektive måter å jobbe på.

I dag får Skatteetaten den samme typen økonomisk informasjon fra bankene manuelt. Med dette forslaget vil færre personer håndtere andres bankinformasjon. Som del av prosessen styrkes informasjonssikkerheten blant annet gjennom bedre sporbarhet og logging, bruk av sikre autentiseringsløsninger og krypterte kommunikasjonskanaler samt innføring av en rekke automatiserte kontrolltiltak som vil dokumentere at utlevering skjer på lovlig vis.

Oppsummert gir derfor den nye løsningen bedre personvern.

En annen effekt vil være at Skatteetaten kan gjennomføre sine lovpålagte oppgaver på en mer kostnadseffektiv måte.

Skatteetaten er underlagt streng taushetsplikt for opplysninger som innhentes til kontrollformål. Taushetspliktreglene krever at vi hindrer «uvedkommende» tilgang. Uvedkommende inkluderer i denne sammenheng alle ansatte som ikke har tjenstlig behov for opplysningene, og disse er derfor kun tilgjengelige for medarbeidere som skal vurdere om de har betydning for skatteplikten.

Løsningen er utviklet i tett samarbeid med finansnæringen, og Skatteetaten vil fortsatt sende en forespørsel og banken vil utlevere kontoopplysninger etter en automatisert kontroll av relevante faktorer. Dette styrker informasjonssikkerheten og gir notoritet. I tillegg vil bankene selv velge hvilke kontrollmekanismer de skal ha før opplysningene gis.

Vi skal fortsatt kontrollere personers bankopplysninger når vi har en legitim grunn og hjemmel til det, men vi skal ikke bruke disse opplysningene til å overvåke de skattepliktige. Vårt mål er å legge til rette for en tillitvekkende og trygg informasjonsbehandling innenfor lovens rammer.

Høringsforslaget til Finansdepartementet er viktig for å bidra til dette, og vi ser frem til å lese innspillene som kommer.