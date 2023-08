Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved gjentatte anledninger har Arbeiderpartiet forsøkt å tegne et bilde av at Høyre skal spare penger på lønn og pensjon ved å konkurranseutsette sykehjem i storbyene. Senest i DN 9. august, der Eigil Knutsen, stortingsrepresentant fra Hordaland og partiets finanspolitiske talsperson, skriver:

«Det er uredelig av Meyer og Høyre å legge skjul på at det de liker å kalle «effektivisering», i realiteten er kutt og kommersialisering av vår felles eldreomsorg. Om Høyre vinner valget er det all grunn til å frykte for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår» (i innlegget «Meyers nytale er ikke betryggende for folk i Bergen»)

Dette er falske påstander, som skaper unødvendig polarisering i en viktig diskusjon om hvilken plass private aktører skal ha i velferden.

I juni la Erna Solberg frem ny politikk for offentlig-privat-samarbeid, og slo der tydelig fast at det ikke skal kuttes i ansattes lønn og pensjon.

Ved virksomhetsoverdragelse skal vilkårene beholdes, og ved nye anbud skal det stilles strenge krav til lønn og pensjon. Også i storbyene er dette vår posisjon, noe Oslo Høyre tydelig uttrykte i mai.

Eksemplene som dras frem, er utdaterte.

I Bergen har vi i tillegg sagt at ansatte kan reservere seg mot å delta ved virksomhetsoverdragelse.

Høyre vil ta alle gode krefter i bruk, både private, ideelle og kommunale for å løse viktige velferdsoppgaver. Det er det behov for. Omsorgssvikten på Ullern helsehus i Oslo viser at offentlig monopol ikke er noe garanti for god velferd.

Høyre vil legge stor vekt på at brukerne av tjenestene er fornøyde. Og per nå opplever vi at den velferdstjenesten folk er mest fornøyd med, er barnehager, hvor det er utstrakt offentlig-privat-samarbeid og åpenhet om resultatene.

Til sammenligning har man i Oslo kommune ikke gjennomført en eneste bruker- og pårørendeundersøkelse på sykehjemmene siden 2018.

Arbeiderpartiet må gjerne være uenige med Høyre om bruken av private aktører, men vær så snill, arbeiderpartipolitikere: Slutt å argumentere mot spøkelser!