Tina Brus graviditet og mammaperm er blitt et nasjonalt anliggende, fordi det ifølge Dagbladet-kommentator Sondre Hansmark har satt henne tilbake. Sandra Bruflot i Høyres kvinneforum mener at det siste kvinnelige politikere trenger, er «tanken om at en graviditet og mammaperm setter dem ut av spill».

Kommentator Anne Rokkan i DN pekte 8. oktober på at lønnsgapet mellom kvinner og menn øker når kvinner får sitt første barn, men at en rekke kvinnelige politikere med stor suksess har håndtert kombinasjonen småbarnsliv og en politisk karriere.

Selv har vi nylig dokumentert at kombinasjonen av å være kvinne og ha lang fartstid som parlamentariker, er sjelden. På verdensbasis er Erna Solberg, med hennes ni strake perioder som stortingsrepresentant, en ganske ensom svale blant politiske ringrever.

Familiære forpliktelser er ofte trukket frem som en av årsakene til dette. I mange land avslutter mange kvinner sine politiske karrierer når de får barn, eller starter opp når barna er større. Det gjør deres karrierer som folkevalgte kortere.

Problemet er at kort fartstid gjør kvinner mindre mektige. Å være folkevalgt i flere perioder er en kilde til makt.

Selv om alle folkevalgte i utgangspunktet har samme mandat til å representere folket, er ofte erfaring, autoritet og nettverk avgjørende for å komme til viktige posisjoner, forme den politiske agendaen eller presse gjennom sin politikk. Dette er «goder» som mer erfarne folkevalgte gjerne har mer tilgang på enn de som er valgt inn for første gang. Og her ligger grunnen til at kjønnsbalanse i ansiennitet er viktig.

Vår nye studie viser for første gang betydelige kjønnsforskjeller blant de erfarne folkevalgte i nasjonalforsamlinger, på tvers av ni vestlige demokratier, fra 1965 til i dag: Irland, Storbritannia, Canada, USA, Spania, Frankrike, Tyskland, Norge og Østerrike.

Blant de folkevalgte som har sittet tre eller flere valgperioder, er et overveldende flertall på 84 prosent menn, mens kvinner bare utgjør 16 prosent. Kjønnsforskjellen er dermed på 68 prosentpoeng.

Ikke minst ser vi at kjønnsforskjellene øker med antall perioder en parlamentariker sitter. Ser vi på kun de som har sittet i to perioder er kjønnsforskjellene nede i 52 prosentpoeng. Beveger vi oss derimot mot de virkelige ringrevene, de som har sittet i ni perioder som folkevalgt, da er forskjellene på hele 90 prosentpoeng til fordel for menn.

I de fleste land, og spesielt i Norge, er kjønnsbalansen blant seniorer mer jevn i dag enn før. Siden 1965 har kvinneandelen i folkevalgte organ økt. Det har også andelen av kvinnelige ringrever. Det er altså en sammenheng mellom antall kvinner i et parlament og andelen av kvinner blant de mest erfarne.

Problemet er at selv om kjønnsforskjellene blant dem med erfaring minsker, så forsvinner de ikke.

Norge og Spania er blant de landene som har kommet lengst i å lukke kjønnsgapet blant de parlamentariske seniorene. I Norge har kjønnsforskjellen krympet fra 80 prosentpoeng på 1980-tallet til ti prosentpoeng på Stortinget i dag. Det er en lovende trend. Når vi i tillegg vet at det norske parlamentet er spesielt ungt sammenlignet med andre land, tyder alt på at kvinner på Stortinget greier å sjonglere sine parlamentariske karrierer og familiære forpliktelser.

I andre land er forskjellene blant menn og kvinner fortsatt markante. I Irland, for eksempel, er kjønnsforskjellen 90 prosentpoeng blant folkevalgte som er blitt valgt inn tre eller flere ganger.

Tallene fra Storbritannia er litt bedre, men fremdeles alarmerende. Per i dag er det en forskjell på 70 prosentpoeng mellom menn og kvinner med lang fartstid i Westminster.

Selv om kjønnsbalansen i verdens parlamenter har bedret seg det siste tiåret, forsvinner forbausende mange kvinner ut igjen ganske fort. Når vi vet at fartstid gir makt, og kvinner gir seg tidligere enn menn, vel, da er tilgang til makt kjønnet også i dag.

Forskningen Hvem: Ragnhild Muriaas og Torill Stavenes Hva: Gender and Political Seniority: Three Measures Hvor: Politics & Gender, Cambridge University Press, 28 September 2023

