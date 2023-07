Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 8. juli går Svein Øverland og Torstein Rodahl høyt ut mot åpenhet rundt psykisk helse i arbeidslivet. Dessverre bommer de på ballen, og ender i stedet med en uheldig sklitakling.

For det første viderefører de en vanlig misforståelse rundt åpenhet i arbeidslivet. Det handler ikke om «at alle skal prate om vanskene sine med alle».

Innledningsvis viser Øverland og Rodahl til en problemstilling som er relevant – hva skjer dersom jeg forteller om sykdommen? Her synes dessverre budskapet å være at åpenhet skal forstås som å være åpen for å ta imot hjelp. Underforstått – dette er ditt problem, skaff deg hjelp.

Det er en holdning som i svært liten grad reduserer stigma.

Det imidlertid langt verre at de ikke har forstått hvordan skam og frykt spiller inn. Jo lengre sykefravær, jo sterkere blir denne følelsen. Målet med åpenhet må også være at psykisk sykdom normaliseres. At kolleger og ledere er de siste man vil prate med, er ikke et motargument. I stedet burde dette utgangspunktet for en debatt; hva gjør vi med det?

Psykiske lidelser er i stor grad spektrumslidelser, med stor variasjon i graden av funksjonsnivå. Løsningen er dialog mellom behandler, arbeidstaker og arbeidsgiver for å tilpasse. Jeg har selv en bipolar lidelse. Åpenhet og dialog har vært nøkkelen for min del – nettopp fordi det bygger tillit og gjør at man kan finne løsninger. I en depresjon kan det være utfordrende å sitte i åpent landskap, men tilpasset arbeidstid og hjemmekontor kan være et alternativ til sykemeldinger.

Dette er spørsmål som både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet ellers er tjent med å finne bedre svar på enn det Øverland og Rodahl kommer med – og dette er det «denne åpenheten» bør lede til. Å videreføre psykisk sykdom som et personlig problem den enkelte må løse er ikke en del av den.