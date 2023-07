Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske bedrifter investerer stadig mer tid og ressurser i å skape en kultur der de «ser hele mennesket». Åpenhet rundt det at vi alle har en psykisk helse med gode og dårlige perioder er en del av denne kulturendringen.

Vi er selvsagt takknemlige for alle arenaer som kan fremme avstigmatisering av psykiske lidelser, men er skeptiske til hvordan denne åpenheten blir brukt.

Svein Øverland Mer...

Spørsmålet er hva denne åpenheten skal innebære og hva den skal lede til?

I de aller fleste bedrifter må den ansatte i dag ta kontakt med HR eller sin leder for å få både informasjon om, og tilgang til, psykisk helsehjelp.

Fokuset hos HR og ledere ligger derfor i stor grad på åpenhet, i håp om at dette skal motivere den ansatte til å oppsøke hjelp gjennom støtteapparatet på jobb.

De fleste bedrifter i Norge har få ansatte. En av fordelene med dette er at man kjenner sine kolleger på godt og vondt. For mange er kollegene også venner, og sjefen er ofte like tilgjengelig som resten av de ansatte.

Torstein Rodahl Mer...

Men denne nærheten fører også lett til rolleforvirring og usikkerhet om hvor grensene går. En ansatt som betror seg på sjefens eller personal-rådgiverens kontor, møter den samme personen over både lunsjbordet og i lønnsforhandlinger.

Hvis du er åpen om dine psykiske vansker er det vanskelig å vite om sjefen eller rådgiveren vil forstå deg og plagene dine, om du får beholde ansvar og arbeidsoppgaver, om du får mulighet til å utvikle deg videre og oppsøke nye utfordringer – eller om du blir plassert i en boks som svak eller sårbar.

Psykiske problemer er også ofte koblet opp mot, og fører til, en komplisert livssituasjon. Det er ikke enkelt å gå til arbeidsgiveren for å fortelle at du er sliten fordi du drikker hver kveld eller at traumer fra tidligere i livet har begynt å gjøre deg ukontrollert sint og kranglete.

Ikke bare er det vanskelig for personen selv, men også for den som mottar informasjonen.

Som man skjønner innebærer det en reell risiko og usikkerhet rundt det å gå til HR eller leder med sine psykiske vansker.

For en stund tilbake gjorde vi en undersøkelse der vi spurte 200 personer hvem de ville snakket med om de opplevde psykiske vansker. Her var kolleger og ledere på jobb de absolutt siste folk ønsker å snakke med.

Syv prosent kunne tenkt seg å snakke med en kollega og kun fire prosent kunne tenkt seg å snakke med ledere. Til sammenligning svarte tretten prosent at de ikke ville snakket med noen i det hele tatt.

I 2020 ble det utført en undersøkelse hvor omtrent 1500 norske bedrifter ble spurt om hvordan de håndterer kandidaters hull i cv-en eller vitnemålet som følge av psykiske vansker.

Resultatene viste at de fleste kandidater med tidligere psykiske problemer blir utelukket fra ansettelsesprosesser, selv om de ellers er kvalifiserte for stillingen. Bare tredve prosent av bedriftene svarte at de ville invitert skikkede søkere med en historie med psykiske vansker inn til intervju.

Ny forskning finner også at ungdom har et ambivalent forhold til denne åpenheten. Selv om de ser verdien av å åpne seg for andre mennesker, er det også en skepsis rundt inautentisk åpenhet og skadelig åpenhet som får negative utfall for den som deler og den som mottar.

Åpenheten alene fører ikke nødvendigvis til endring. Målet med å fremme åpenhet bør derfor ikke være å oppfordre til åpenhet utad – at alle skal prate om vanskene sine med alle.

Istedenfor bør målet være å skape åpenhet innover. Altså at folk åpner opp for å se på seg selv, og prøver å forstå sin egen psyke. Dette vil bidra til at vi blir mer bevisste på våre egne tanker og følelser, at de kan være problematiske, og at det finnes løsninger for å håndtere dem på en god måte.

En bedrift som ønsker å aktivt adressere psykisk helse kan ikke utelukkende basere seg på at åpenhet løser problemene. Det fremste målet må være å tilby tilgjengelig, praktisk og profesjonell støtte før problemer og konsekvenser blir alvorlige.

Vi må også respektere at dette er et område som de fleste oppfatter som svært privat. Derfor bør tilgangen til slik støtte være enkel og anonym, slik at ansatte kan benytte seg av hjelpen uten å måtte bekymre seg for eventuelle konsekvenser.

Å være åpen rundt at psykisk uhelse finnes og er normalt, gjør i seg selv lite for å skape en faktisk endring.

Forskningen Hvem: Rolandsgard, Amengual og Madsen Hva: Unges forståelse av åpenhet om psykiske problemer. En kvalitativ studie. Hvor: Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2023

