Artikkelen fortsetter under annonsen

I debatten om gutters utfordringer i skolen, har blant andre DNs kommentator Eva Grinde stilt spørsmål ved om gutters svake prestasjoner relativt til jenter har noe særlig betydning. Noen har pekt på at andelen som havner utenfor utdannelse og arbeidsliv i 20-årene er like høy for kvinner og menn.

Det kan lett skapes et bilde av at det å oppleve nederlag i skolen – å ikke få til skolearbeidet eller ikke klare å fullføre videregående – er noe gutter flest lett kan riste av seg.

Dette passer med stereotype oppfatninger av gutter og menn som robuste, med høy selvtillit og opptatt av prestasjoner i idrett og praktisk arbeid, fremfor å gjøre det bra på skolen.

I vår forskning har vi vært nysgjerrige på hvordan det går med elever som opplever nederlag i skolen. Spesielt har vi sett på de som var på god vei mot et vitnemål, men som strøk på en siste eksamen og likevel ikke fullførte videregående. Hvordan klarer de seg – og hvordan hadde de klart seg dersom det hadde gått litt bedre på den avgjørende, siste prøven?

Dette kontrafaktiske spørsmålet er vanskelig å svare på. Det er nemlig ikke tilfeldig hvem som stryker på en eksamen. Gruppen vi har sett på består av omtrent 9000 elever som fikk karakteren en på skriftlig eksamen i norsk hovedmål i Vg3 studiespesialisering i perioden 2006–2018.

Blant disse var gutter sterkt overrepresentert, med hele 64 prosent, selv om flertallet av de som tok eksamenen var jenter (56 prosent). De har også foreldre med lavere utdannelse og gjennomgående svakere karakterer enn elevene som gjorde det bedre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For hver elev som strøk, fant vi derfor den eleven som lignet mest – blant de som akkurat besto eksamenen – langs dimensjoner som familiebakgrunn og tidligere skoleprestasjoner. Disse utgjorde en «kontrollgruppe» til elevene som strøk på eksamen.

Elevene som strøk og kontrollgruppen hadde ganske likt omfang av psykisk uhelse i årene før eksamen i Vg3.

Vi fant så at i året etter eksamenen var andelen med en psykisk diagnose eller symptom fra fastlegen 21 prosent høyere i gruppen som strøk på eksamen. Dette skyldes hovedsakelig økning i rusmisbruk, depresjon og udefinerte psykiske lidelser sammenlignet med kontrollgruppen.

Ganske overraskende var effekten en 31 prosents økning for gutter mot 11 prosent for jenter. Økningen var altså større blant gutter som strøk på eksamen enn blant jenter.

Den var også betydelig større blant elever med standpunktkarakter i norsk på fire til seks, altså blant de der nederlaget var minst ventet.

Vi ser at andelen med psykiske lidelser jevner seg ut over tid. Men forskjellene i andelen som fullfører videregående, forblir store. Det er få som tar opp igjen eksamenen og tar høyere utdannelse, og en høyere andel blir værende utenfor utdannelse og arbeid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere tenker nok at skole ikke var noe for dem og legger utdanningsambisjonene på hyllen.

Gruppene vi har sammenlignet fremsto ganske like før eksamenen. Vi kan likevel ikke utelukke at uobserverte faktorer ved den ene gruppen gjør dem forskjellige og kan ha forårsaket problemene i etterkant. Men vi vet at å stryke på eksamen, samt andre nederlag i skolen, rammer gutter oftere enn jenter.

Vår studie tyder på at dette gir dem psykiske plager og hindrer dem videre i livet, ved at flere havner utenfor både utdannelse og arbeidsliv.

Forskningen Hvem: Kathryn Christine Beck, Helene Lie Røhr, Bjørn-Atle Reme, Martin Flatø Hva: Distressing testing: A propensity score analysis of high-stakes exam failure and mental health Hvor: SRCD/Child Development, august 2023

Kate Beck, stipendiat ved Folkehelseinstituttet (FHI), Bjørn-Atle Reme, forsker ved FHI, Helene Røhr, prodekan og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Martin Flatø, forsker ved FHI, og Camilla Stoltenberg, konsernsjef i Norce

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.