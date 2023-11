Artikkelen fortsetter under annonsen

I Norge er vi vant til billig strøm. I 2020 opplevde vi den laveste prisen noensinne, med under ti øre i alle regionene. Året etter steg prisene til europeiske nivåer, og i fjor eksploderte prisene. Årsgjennomsnittet endte på nesten to kroner. Det utløste en redningsaksjon for folk flest, og regjeringen delte ut knappe 33 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene.

Til sammenligning: 33 milliarder kroner er 35 prosent mer enn det koster å drive politi- og påtalemyndigheten i et helt år.

Robert Næss

Regjeringen varslet allerede i februar at den ville omgjøre strømstøtten slik at den baserte seg på faktisk timespris, og ikke gjennomsnittsprisen over hele måneden. På den måten ville den hjelpe de som har størst forbruk når prisen er høyest.

Med rekordhøye kraftpriser og bitende kulde er det kanskje forståelig at regjeringen glemte å utrede hva som skjer om prisene skulle falle. Det burde den ha gjort.

I september satte deler av Sør-Norge prisrekord med en månedspris på kun ett øre. De som gransker strømregningen sin, vil se at de faktisk fikk strømstøtte for oktober. På tross av at prisen endte på i gjennomsnitt lave 16 øre for måneden i Midt- og Nord-Norge, var det noen timer som utløste støtten.

I Sør-Norge var støtten høyere, men der hadde prisen til gjengjeld passert 40 øre.

Inntil nylig var det stort sett temperaturen som styrte strømforbruket. Det er jo naturlig, selv om strømprisen er lav, så er det ingen fordel med badstuvarme i stuen. I fjor endret mønsteret seg. Forbruket ble det laveste siden 2014, til tross for det var langt kjøligere enn i år som 2020 og 2014. I det siste er vi tilbake til det gamle mønsteret.

Etter at flere i Sør-Norge fikk nesten gratis strøm i hele september, passerte forbruket i oktober syv terawattimer (TWh) for første gang for en oktobermåned. Det var til og med mer enn vi brukte i november i fjor, og da var det langt kjøligere.

Selv om mesteparten av strømmen i Norge er fornybar, vil økt forbruk blant husholdningen gi lavere eksport, og dermed høyere klimagassutslipp. Det er således ingen grunn for regjeringen til å gi intensiver til økt forbruk.

Utviklingen i oktober, med rekordhøyt forbruk, lave priser og hvor alle fikk tildelt støtte, viser at strømstøttemodellen må endres nok en gang.

En enkel justering av modellen, som kan bidra til at utgiftene til strømstøtten kommer ned og samtidig bidrar til mindre sløsing, kan være å innføre et motsatt tilskudd ved lave priser.

Dersom prisen kommer under for eksempel 30 øre, kan forbrukerne bare få med seg ti prosent av denne nedgangen.

Med den ordningen vil en spotpris på for eksempel ti øre medføre at forbrukerne betaler ti øre pluss 90 prosent av 30 minus ti øre, altså 20 øre, sluttsum 28 øre.

Dette vil være symmetrisk med dagens støtte, som dekker 90 prosent av strømpriser over 70 øre.

En modell hvor man betaler tilbake deler av støtten kan nok kritiseres for at den ikke gir tilstrekkelig incentiv til å bruke mye strøm når prisen er lav men så er det jo heller ikke et mål at folk skal bruke mest mulig strøm.

Det å få slutt på nesten gratis strøm kan også være disiplinerende på forbruket.

Strømstøtten er jo ment å hjelpe folk når prisene er svært høye, og da er det naturlig at man betaler tilbake når prisen er lave.