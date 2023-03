Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyres Tone Wilhelmsen Trøen skriver i sitt svar til min kronikk om fremtidens velferd og helsevesen at SV og jeg viser få tegn til andre grep enn å kaste penger på problemene i helsevesenet. Det er ikke riktig.

SV har en rekke ganger foreslått en omstrukturering av helsevesenet, gjennom å avvikle helseforetaksmodellen, med dens finansieringsmodell. Med dagens system er sykehusene forventet å produsere poeng og overskudd for å finansiere nødvendige investeringer. Dette har ført til stadig mer detaljstyring av avdelingene i sykehusene.

Leger og helsepersonell bruker i dag verdifull tid på å fylle ut skjemaer og sette diagnoser som gir nok poeng. Av de mer absurde utslagene av denne praksisen er at en fødeavdeling som har mange fødsler som alle går bra og har lite inngrep, taper penger. SV og Høyre bør her kunne finne sammen i å redusere unødvendig byråkrati i helsevesenet.

Sykehusene må ha tilstrekkelig grunnbemanning og mindre bruk av kostnadsdrivende innleie. Mens Høyre styrte helseforetakene, gikk kostnadene til innleie i været. En av de virkelig store utfordringene i det offentlige helsevesenet er at vi ikke klarer å holde på folk. Dette har vært kjent lenge. Samtidig pekte Riksrevisjonen på at ingen av helseforetakene hadde gode nok planer for å rekruttere og beholde helsepersonell. Det er også nødvendig å se på god oppgavedeling, noe SV etterspurte også mens Høyre styrte sektoren.

Så er det to andre elementer som Trøen trekker frem der vi er uenige.

Det første er behovet for reform for arbeidstidsordninger. Der mistenker jeg at vi ser for oss ulike typer reformer. Vi trenger mer medvirkning, helsefremmende turnusordninger og rett til heltid. Om det er å ta ordninger som i dag ligger mellom partene og true med å fastsette det i lov slik Helsepersonellkommisjonen foreslår, så er vi uenige. Skal vi beholde flere i det offentlige, må det bli bedre å jobbe der, ikke enda verre.

Det andre gjelder om løsningen er flere private aktører. Når vi har for lite helsepersonell i det offentlige, er det vanskelig å skjønne hvordan flere konkurrenter er en løsning. I helsevesenet, som alle andre steder, er vi nødt til å prioritere. I SV prioriterer vi det offentlige helsevesenet og likeverdige tjenester i hele landet.

