Oslo politidistrikt sendte nylig ut en orientering til næringslivet om hvordan sikkerhetssituasjonen som følge av Russlands invasjon av Ukraina kan påvirke risikobildet for virksomheter i Norge. I utsendelsen påpeker politiet blant annet at ansatte med nære relasjoner til Russland kan bli forsøkt presset eller truet til å samarbeide med russisk etterretningstjeneste, for eksempel til å utlevere sensitiv informasjon.

Håndtering av denne typen «innsiderisiko» i norske virksomheter er ikke et nytt tema, men har fått økt oppmerksomhet grunnet den endrede sikkerhetssituasjonen knyttet til Russland.

Vår erfaring er at mange virksomheter først nå har begynt å jobbe systematisk med personellsikkerhetsrutiner og -tiltak for å forebygge innsiderisiko fra ansatte med tilknytning til høyrisikoland som Russland, Kina og Iran. Dette gjøres typisk gjennom utvidet bakgrunnssjekk av jobbsøkere, sikkerhetssamtaler og kartlegging av ansatte, og tiltak knyttet til tilganger og endringer i arbeidsforholdet.

Mange arbeidsgivere opplever, forståelig nok, at avvisning av jobbsøkere og tiltak overfor ansatte med sterk tilknytning til enkelte land strider mot bedriftens verdier knyttet til mangfold og inkludering. Videre er arbeidsgivere opptatt av å unngå ulovlig forskjellsbehandling og overholde personvernregler.

Her stilles arbeidsgivere overfor vanskelige avveininger.

Sikkerhetsloven er i liten grad til hjelp. Den gjelder kun for et fåtall virksomheter og stillinger. Relevant sektorlovgivning er begrenset. Det betyr at mange virksomheter har lite å støtte seg på når det gjelder hva som er lov og ikke ved vurdering av sikkerhetsmessig egnethet i rekrutteringsprosesser eller arbeidsforhold.

Vår erfaring er at adgangen til å kartlegge og bruke informasjon om tilknytning til høyrisikoland er større enn mange arbeidsgivere tror. Det sentrale vurderingstemaet etter både personvern- og diskrimineringsreglene er om innhenting og vektlegging av opplysningene har et saklig og legitimt formål, om bruken av opplysningene er nødvendige for å oppnå formålet og om innhenting og bruk av opplysningene er forholdsmessig. Vurderingen må skje i lys av det konkrete risikobildet og bedriftens sikkerhetsstandard.

Særlig i bransjer som er ekstra utsatt, vil virksomhetene ha betydelig handlingsrom til å kartlegge ansattes tilknytning til høyrisikoland uten å komme i konflikt med personvern- og diskrimineringslovens regler. Både petroleumssektoren, teknologiselskaper, kraftbransjen og maritim sektor er av PST, NSM og E-tjenesten trukket frem som utsatte sektorer, blant annet gjennom rekruttering av ansatte som «innsidere». Behovet for at arbeidsgivere tar denne type personellsikkerhet på alvor er åpenbart.

Samtidig er det viktig at arbeidsgivere er bevisst på hvor grensene går, blant annet for å unngå ulovlig diskriminering.

Det er ikke enkelt for ledere selv å måtte ta stilling til om det er forenlig med dagens trusselbilde å ansette en velkvalifisert søker med familie, utdannelse eller arbeidsbakgrunn fra Russland i en nøkkelrolle i en virksomhet som betjener sentral energiinfrastruktur, selv om det ikke er noen grunn til å mistenke vedkommende for å ha uærlige hensikter.

Arbeidsgivere er nå nødt til å gjøre vurderinger og valg på et område fullt av dilemmaer. De står overraskende alene i vurderingene av hva som er en akseptabel sikkerhetsstandard hva gjelder ansattes tilknytning til høyrisikoland. Veilederen om sikkerhet ved ansettelsesforhold fra PST, NSM, Politiet og Næringslivets sikkerhetstjeneste er fra 2017. Sikkerhetssituasjonen er en helt annen nå.

Næringslivet har lang erfaring med å definere krav til ansattes kvalifikasjoner og oppførsel, og håndheve brudd på dette. Krav til sikkerhetsmessig skikkethet hva gjelder landtilknytning er mer ukjent terreng.

Vår erfaring er at virksomheter i liten grad får bransjespesifikk veiledning i å fastsette relevante og egnede sikkerhetskrav når det gjelder ansattes tilknytning til høyrisikoland. Det bør endres.

Pandemien lærte oss mye om hvordan konkret veiledning fra fagmyndigheter og tilsyn, kombinert med åpenhet om avveininger og usikkerhetsfaktorer, gir næringslivet viktig hjelp til løpende håndtering av nye situasjoner hvor sikre svar mangler. Vi mener myndighetene bør gjøre det samme nå. Svikt i håndteringen av innsiderisiko rammer ikke bare bedriften, men berører også nasjonale interesser.