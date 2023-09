Artikkelen fortsetter under annonsen

Partiene på venstresiden stiller spørsmål ved at offentlige midler skal ende opp som overskudd i internasjonale selskaper. Høyresiden er opptatt av frihet til å velge, effektivitet og hva som er økonomisk rasjonelt.

Men debatten bør ikke reduseres til moral og tillit mot effektivitet og valgfrihet. Det er nemlig ikke åpenbart at privatisering alltid betyr en mer rasjonell bruk av fellesskapets midler.

For det første mangler det reell valgfrihet på velferdsområdet.

Det er enkelt å vurdere hvilke varer vi ønsker å kjøpe på butikken og hvilken pris vi er villige til å gi. Vanskeligere er det å bestemme hvilke tjenester som er best for oss som pasient, beboer eller foreldre. Den som velger, har ikke nødvendigvis informasjon om kvalitet eller innholdet i tjenesten. Høy kompleksitet og sårbare brukere gjør dette vanskeligere.

Ofte finnes det heller ikke ledig kapasitet å bytte til. Valgfriheten er ikke reell dersom ikke tilbudet er større enn etterspørselen. Mange tar da den barnehageplassen eller sykehjemsplassen de får.

Selv ikke for de som kan bytte, er det enkelt. Foreldre vil kunne verdsette tilknytning og stabilitet mer enn alternativ pedagogikk i en annen bydel. Oversatt til markedslogikk vil kostnadene ved å bytte leverandør vurderes som høy, og mobiliteten blir lav.

For det andre er det ikke gitt at konkurranse og marked gir bedre kvalitet.

Velferdstjenesteutvalget finner få eller små forskjeller mellom ulike tjenestetilbydere, både på kvalitet og på lønnsomhet. Det kan være fordi forutsetningene for virksom konkurranse mangler. Blant annet fordi den som betaler og den som bruker tjenestene, ikke er den samme.

Kjøperen har dermed ikke full informasjon om hva som blir levert i andre enden.

Tjenestene er dessuten så komplekse at brukeren i mange tilfeller ikke vil kunne gjøre en relevant vurdering av kvaliteten. Slik asymmetrisk informasjon kan utnyttes i det vi kan kalle et kvasimarked. I tillegg kan læring og erfaring bli forretningshemmeligheter. I en konkurranse vil det være viktig å holde kortene tett til brystet for å bli bedre enn andre.

Dermed vil viktig lærdom monopoliseres, ikke deles.

For det tredje gir ikke konkurranse alltid mer igjen for pengene.

Skal det gi samfunnsøkonomisk gevinst å konkurranseutsette, må merverdien overstige kostnaden. I regnestykkene over hva som lønner seg glemmes imidlertid fort de offentlige kostnadene forbundet med dette.

En rapport fra Riksrevisjonen viser at utgiftene knyttet til innkjøp i barnevernet økte med 130 prosent mellom 2016 og 2019. Årsaken er at innkjøperne mangler forhandlingskompetanse. Rapporten viser også at systemet for kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner ikke har fungert godt nok. Det er videre ikke mange måter å spare penger på innen velferd.

Velferdstjenesteutvalget påpeker at tjenestene gjennomgående er arbeidsintensive, og at bemanning og lønn er de viktigste kostnadselementene. Høyre avviser at privatisering skal medføre kutt i lønn- eller arbeidsvilkår. Det er da utfordrende å se hvordan de skal spare 95 millioner kroner på å konkurranseutsette sykehjem, slik de budsjetterer med i Oslo, eller 100 og 80 millioner slik de budsjetterer med i Stavanger og Trondheim.

Det er vanskelig å se at det finnes faglig grunnlag for å slå fast at konkurranse fremmer kvalitet eller at privatisering gir mer valgfrihet. Tvert imot kan slike løsninger gå på bekostning av kvalitet fordi helhet, samhandling og faglig kvalitetssikring kan svekkes.

Private innslag har vokst frem over tid med ulike begrunnelser. Vi har ikke private barnehager fordi vi var opptatt av å sikre mangfold og valgfrihet, eller fordi kvaliteten i de offentlige barnehagene var for dårlig. At det finnes mange kommersielle barnehager i dag er fordi det var nødvendig for å klare å bygge opp et tilstrekkelig tilbud på kort tid. Hvilket behov som finnes i dag, varierer mellom kommuner.

Det betyr ikke at det offentlige skal gjøre alt selv. Det er variasjoner mellom sektorer og oppgaver. Det bør imidlertid være slik at oppgaver vi i fellesskap har bestemt skal være offentlige, trenger særlig begrunnelse for å åpne opp for marked og konkurranse.

Det holder ikke å anta at konkurranse fremmer kvalitet, eller at fritt brukervalg øker valgfriheten. Bare når slike gevinster kan sannsynliggjøres, er det fornuftig å gå ut i markedet.