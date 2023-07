Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 4. juli skriver sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, at private velferdstjenester ikke er et effektivt marked, med utgangspunkt i å beskrive pasienten som en svak markedsaktør.

Dette viser hvor galt en analyse kan komme av sted ved å beskrive et annet system enn det vi faktisk har.

Velferden i Norge er en velferdsmiks basert på en velferdsstat (og kommune) med et økonomisk og regulatorisk ansvar, men også et ansvar for kvalitet og innhold, og med en kombinasjon av offentlige, ideelle og private tjenester.

I dette systemet er det selvsagt ikke barnevernsbarnet eller rusmiddelmisbrukeren som er kunden som selv er ute og handler. Det er stat og kommune som kjøper tjenester de ser at brukeren har behov for, og som det kan være mer hensiktsmessig at andre tilbyr.

Andelen privat og ideell varierer mellom sektorene, men alt i alt er hoveddelen av tjenestene kommunal eller statlig. Det rent kommersielle helsemarkedet er ganske lite. Det er ingen som har påstått at norsk velferd bør være overveiende markedsøkonomisk.

Undersøkelsen Kvalitet 23 som Ny Analyse har gjennomført for NHO viser at i gjennomsnitt er kommuner som benytter private til å løse deler av sine oppgaver mer effektive og har bedre kvalitet i de tjenestene som er studert.

Metoden i Kvalitet 23 er DEA-analyse, det samme som offentlig sektor bruker for å måle sin tjenesteeffektivitet. Det viser at vi bør være åpne for et visst innslag av private leverandører.

Bjørnstad overspiller dessuten sine kilders kritikk av markedssvikt. Oslo Economics beskriver elementer av markedssvikt i barnevernet, før de konkluderer med dette:

«Trass i dette vurderer vi at de aller fleste tilfellene av kjøp av tiltak og tjenester i barnevernet bidrar til økt effektivitet og bedre tilbud, og videre at de private leverandørene utfyller det offentlige barnevernet med kompetanse, fleksibilitet og differensiert tilbud.»

BDO beskriver elementer av markedssvikt i barnehagene, men årsakene de peker på er i all hovedsak resultater av politisk regulering – informasjonsproblemer, etableringsbarrierer, makspris og søknadsprosessene.

Vi skal heller ikke overspille disse poengene ved å hevde at disse reguleringene er uønsket – det er fullt akseptabelt at politiske myndigheter regulerer et område de i stor grad finansierer.

Løsningen på utfordringer ved regulering ligger som oftest i å skru litt på den, ikke i å si nei til alle positive effekter av å trekke på ressurser fra privat og ideell sektor.

Velferdsmiksen i Norge tjener oss godt, og det er et kontinuerlig politisk arbeid å finne gode måter å styre denne miksen på.

Både kommunale, statlige, ideelle og private leverandører til vår felles velferd må følges opp for å sikre det som faktisk er det aller viktigste – at brukerne får de beste tjenestene vi kan gi for ressursene som er tilgjengelig.

Dersom politiske myndigheter sentral og kommunalt, heiet frem av LO, avvikler systemet vi har i dag, hvor det offentlige kjøper tilbud på vegne av brukerne, vil vi få det systemet Bjørnstad argumenterer mot: Et system hvor pasienten eller brukeren selv går ut i markedet for å finne et tilbud som passer, for deretter å betale fullt ut for det selv.

