BI-professor Thorvald Hærem trekker i sitt innlegg om det norske byråkratiet og Bamsegutt på Filippinene linjene fra Holocaust-byråkratenes (ofte) utilsiktede ondskap, til det norske offentlige byråkratiets (forhåpentlig alltid) utilsiktede ondskap, og mener at de samme mekanismene kan forklare begge variantene av ondskap («Byråkratiets ondskap» skaper nye skjebner hver uke, DN 30. november).

Problemet med den forlokkende og intrikate analysen er dog at han ikke lykkes med å peke på noen ondskapsfulle utfall, noe som er selve premisset for Hannah Arendts teori om ondskapens banalitet.

Arendt viste hvordan banal pliktoppfyllelse, tankeløshet og moralsk likegyldighet banet vei for Holocaust. Den finske case-studien fra en geriatrisk klinikk, som Hærem refererer til, viser til onde utfall når ansatte forsømmer sine arbeidsoppgaver. For at teorien om ondskapens banalitet skal ha noen forklaringsverdi på hvordan de ansatte i Nav, barnevern og utenrikstjenesten agerer og skaper tilfeller av (forhåpentlig) utilsiktede onde utfall, må først selve eksistensen av ondskapen påvises.

Mitt bestemte inntrykk er at professoren tilpasser virkeligheten til teorien, og ikke det vi vanligvis etterstreber innen samfunnsforskning, det vil si det motsatte.

Mener Hærem at premisset om ondskap ikke må forklares eller demonstreres fordi NRK og Tore Strømøy har bekreftet det som et faktum?

Må det alltid være velferdssystemets feil og systemets latente tendens til ondskap som fører til at noen mennesker er i en vanskelig og uønsket situasjon?

At hovedpersonen i dokumentaren har vært utsatt for en form for ondskap tidligere i livet, synes ubestridelig, men, gitt de fakta som kommer frem i saken, er det urimelig å hevde at ondskapen blir videreført av velferdsstaten i 2023.

At mottagere av offentlig støtte føler vanmakt alene i et «fremmed» og, fra et norsk perspektiv, nokså uforståelig land, er ikke nødvendigvis et resultat av utilsiktet ondskap, men, mener jeg, i større grad er det en konsekvens av at offentlige støtteordninger gir nordmenn muligheter å ta seg vann over hodet på andre siden av kloden, langt borte fra det norske hjelpeapparatet. Et hjelpeapparat som ifølge dokumentaren tross alt sender bekymringsmelding til ambassaden, opprettholder kontakt og utbetaler trygd.

Som et eksempel på den dubiøse grensedragningen mellom de «gode» og de (utilsiktede) «onde» virkemidler byråkratiet tar i bruk, kan nevnes hvordan NRK i dokumentaren kritiserer barnevernet for å ha sendt et stressende varsel om hjemmebesøk, mens Strømøy og NRK altså hevder at det riktige i denne situasjonen hadde vært å komme på et uanmeldt hjemmebesøk. I motsetning til NRK mener jeg de fleste ville følt seg mer respektert og ivaretatt hvis de fikk et varsel på forhånd fra myndighetene i en slik situasjon.

Å sammenligne den jobben offentlig ansatte tilsynelatende har utført i denne saken med det paternalistiske og lettere sadistiske personalet ved et finsk demenshjem, og byråkratene som la til rette for utryddelsen av Europas jøder, oppfattes nok av mange som har som jobb å yte hjelp innenfor den norske velferdsstaten, som svært urettferdig og meget feilrettet kritikk.

Ja, jeg forstår at Hærem ikke sammenligner gjerningene, men han sammenligner og likestiller faktisk den moralske likegyldigheten.

Det er sannsynlig at det også innen offentlige etater som Nav og Barnevernet finnes tilfeller der banal pliktoppfyllelse, tankeløshet og moralsk likegyldighet kan få konsekvenser som kan kategoriseres som «onde», men å hevde at velferdsstaten ukentlig genererer ondskap, grenser til det banale. Hvis «ondskap» reduseres til å bety utfall som oppleves som svært negative, så vil følgelig også de av Hærems studenter som får karakterene E og F, også være utsatt for «ondskap».

Hannah Arendts teori gir oss en forklaring på hvordan familiefedre kunne gå fra jobben i Treblinka til hyggestunden med barna. Hvordan tankeløshet og pliktoppfyllelse kan få mennesker preget av alminnelig moral til å delta i utenkelig ondskap.

Å benytte denne teorien på å forklare vanskjøtsel innen finsk geriatri er å strekke forklaringsmodellen langt. Men å anvende en teori om hvordan et system basert på en fascistisk tankegang om «den sterkes rett» lyktes med å få mennesker med tilsynelatende alminnelig moral til å delta i et massemord, på hvordan norske byråkrater agerer innenfor et system som utelukkende har gode hensikter, er ikke bare banalt, det er galt, og sannsynligvis også farlig. Ja i de ekstreme tilfellene farlig, men i de fleste tilfeller bare destruktivt. Destruktivt for de ansatte og den hjelpetrengende som skal samhandle under premisset at byråkraten der mitt imot er likegyldig og/eller moralsk bankerott.