Lenge etter at ektefellen Halstein Sjølie ble dømt for grovt underslag og bedrageri av totalt 133 millioner kroner, tok Økokrim ut tiltale mot Marianne Sjølie for å ha hvitvasket 65 millioner kroner av utbyttet. Nå er dommen klar.

Foto: Ingebjørg Bø/Telemarksavisa