Eva Grinde Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Er «Makta» et portrett av en helt? Det tegnes et ensidig helteportrett av Gro, sier kritikere av «Makta». Som om de er stumme av beundring for toppsjefer av typen streng, pliktoppfyllende tante Sofie.

2 min Publisert: 10.11.23 — 04.00 Oppdatert: 19 timer siden