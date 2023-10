Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg kan ikke huske i mitt lange lederliv at det har vært så gode tider for så mye dårlig nytt, for å bruke en strofe fra DumDum Boys. Både for folkevalgte ledere og ledere på virksomhetsnivå, preges hverdagen av at mye vi før har tatt nesten for gitt, rokkes ved. Da jeg for eksempel vokste opp på 70-tallet var jeg lei av at foreldrene mine snakket om krigen. Jeg tok fred for gitt.