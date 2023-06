Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har ikke hatt ett normalt år siden 2019. Og vi får neppe et normalår på en stund, erkjenner Knut Knutsøn Heje (46).

Han er konsernsjef for familieeide Agra, med merkevarer som Mills, Soft Flora og Melange i Norge, Stryhns leverpostei i Danmark og salater, sauser og dressinger under Foodmark-paraplyen i Sverige på menyen.

Regnskapet for i fjor viser en beskjeden inntektsøkning, men bunnlinjen ble betydelig svekket som en konsekvens av noe volumfall, kostnadsøkninger og enkelte regnskapsmessige engangseffekter.

Snaut halvparten av inntektene, altså rundt 2,3 milliarder kroner, kommer fra det norske markedet.

Agra as (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 4650 4424 5,1 % Driftsresultat (ebit) 466 550 -15,3% Resultat før skatt 344 515 -33,2%

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ekstremt

– Vi kom oss helskinnet gjennom fjoråret og er veldig tilfredse med hvordan selskapene våre klarte å håndtere det som var et helt ekstremt vanskelig klima, sier Heje.

Det handler særlig om at prisene på brorparten av innsatsvarene i selskapets produkter, etter betydelig prisøkning i 2021, fortsatte å øke kraftig i fjor.

– Vår største innsatsfaktor, også i majonesen, er rapsolje. I store deler av 2022, i kjølvannet av krigsutbruddet i Ukraina, var prisen 70 prosent høyere enn i 2021. Heldigvis har prisene falt tilbake, men er fortsatt over 30 prosent høyere enn i 2021. Olivenoljeprisen har gått motsatt vei, og er opp 50 prosent så langt i år på grunn av tørke i Spania, sier Heje.

Men konsernsjefen har flere ekstreme eksempler å vise til. Frykten for fugleinfluensa sendte prisen på eggeplommer fra EU, som Agra bruker mye av i Sverige og Danmark, opp 80 prosent i fjor og ytterligere 60 prosent i år. Siden 2021 er prisøkningen på hele 190 prosent.

I Norge, der selskapet brukere egg fra norske produsenter, er prisøkningen mer moderat.

– I Danmark er Agra markedsleder på leverpostei med Stryhns. Der økte svinekjøttprisene med 30 prosent i fjor og videre med 40 prosent så langt i år. Det er ekstremt, og vi har vært nødt til å øke våre priser flere ganger, sier Heje.

Agra-konsernet Agra-konsernet er en norskeid næringsmiddelprodusent med aner tilbake til 1885, som står bak merkevarer som Mills, Delikat, Melange og Vita hjertegod i Norge.

Agra har tre virksomheter: Stryhns Gruppen i Danmark, Mills as i Norge, og Foodmark i Sverige.

Selskapet er 100 prosent eiet av Heje-familien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tegn til normalisering?

Nå ser Agra-sjefen imidlertid noen forsiktige tegn til at noen av prisene, blant annet på rapsolje og emballasje, har falt såpass tilbake at det kan komme til å påvirke prisene på ferdigproduktene.

– Det er for tidlig å snakke om en normalisering, men det er klart at våre priser delvis er en funksjon av prisene på innsatsfaktorene, sier han.

– Så vi kan se frem til billigere Mills majones til rekene i sommer?

– Det er sensitivt å uttale seg om priser. Det liker Konkurransetilsynet dårlig. Men når vi ser at råvare- og emballasjeprisene totalt sett går noe ned, vurderer vi også våre priser. Samtidig er det ikke vi, men dagligvarekjedene, som bestemmer hva som blir den endelige prisen ut fra butikk.

Selv om noen av prisene på innsatsvarer har falt litt tilbake, påpeker Heje at det ikke blir noen «walk in the park» fremover.

– Forbrukerne har jevnt over fått dårligere råd. De er opptatte av å ikke kjøpe mer mat enn nødvendig, noe som jo er bra i et klimaperspektiv. De er også blitt mer prissensitive og kjøper mer av de aller billigste produktene, som ofte er kjedenes egne merkevarer. De trader nedover, som vi sier på bransjespråket. Det er utfordrende for merkevareleverandørene, som gjerne leverer varer med høyere kvalitet og pris, slik vi gjør.

– Og den trenden vil fortsette?

– Vi ser faktisk noen små tegn til en normalisering i forbrukeradferden for første gang på veldig lenge. Jeg tror jo folk over tid blir lei av å kun kjøpe det billigste, sier Heje.

Knut Knutsøn Heje (til venstre) leder Agra-konsernet med far Knut Gregardsøn Heie som styreleder. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Klare for nye oppkjøp

Samtidig som bransjen er presset som følge av store markedsendringer, åpner det seg ifølge Heje også nye muligheter.

– Agra er et resultat av mange oppkjøp gjennom flere år, og vi ønsker fortsatt å vokse gjennom oppkjøp. Tøffe markeder vil innby til flere samtaler og konsolideringer. Jeg tror vi vil kunne oppleve nye og større konstellasjoner i fremtiden.

– Og da vil dere være frempå?

– Vi er solide, fleksible og raske på labben. Dersom industrilogikken er sterk, er vi åpne for å skape noe større som vi som familie ikke nødvendigvis må eie 100 prosent av, sier Knut K. Heje.

Agra-konsernets historie går tilbake til 1885, da odelsgutten K.K. Heje fra Flå i Hallingdal etablerte as Agra Margarinfabrik på Grünerløkka i Oslo. Agra-konsernets hovedkontor ligger fortsatt på samme sted, og selskapet eies og ledes fortsatt av familien Heje

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.