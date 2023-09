Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens Næringsliv har hver lørdag en spalte hvor psykologparet Nesset Middelfart besvarer spørsmål rundt ledelse. De byr på mange gode og interessante problemstillinger og svar. Men i forrige helgs spalte synes jeg de leverer svakt.

Les også: Lederen lar besserwisseren slippe unna

Sak: Kollega irriterer seg over annen kollega som beskrives som besserwisser, fordi hun forteller andre hvordan de skal løse oppgavene. Ifølge innsender er den irriterende kollegaen heller ikke særlig god i sin egen jobb.

Vivi-Ann Hilde Mer...

Innsenderen beskriver seg som en trykkoker på jobben fordi lederen ikke tar tak i situasjonen og snakker med besserwisseren.

Psykologene svarer med å gi tips til hvordan lederen bør ta tak og gir argumenter innsender kan overbringe til sin leder.

Det synes jeg er feil håndtering av situasjonen.

Jeg er kritisk til at de ikke nevner et ord om at vi alle har et ansvar på jobben, ledere som medarbeidere, til å gjøre noe med uønsket adferd. Her bør den irriterte og frustrerte innsenderen strengt tatt være voksen og håndtere situasjonen selv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis alle som er irriterte over en kollega skal gå til sin leder og klage, og forvente at leder skal snakke med den irriterende personen, da har vi et problem. Ledere ville mange steder fått det veldig travelt med å være budbringere.

Det må være et mål å ruste flest mulig medarbeidere til å håndtere arbeidslivets strabaser og irriterende kolleger. Vi må trene på å gi og motta tilbakemeldinger, og ikke straks forvente at andre (her leder) skal rydde opp for oss.

Så hva er min anbefaling?

Til leder:

Når det kommer medarbeidere med slik saker og forventer at du som leder skal ta opp med en person at de er irriterende, da skal du si: Dette anbefaler jeg deg å snakke med vedkommende om selv. Vi kan godt ta en prat om hvordan du kan gjøre det.

Til medarbeider:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du må rydde opp selv. Du kan for eksempel gå til den irriterende og si: Jeg synes du skal slutte å gi så mange anbefalinger på hva andre skal gjøre. Jeg synes det er irriterende, og når du gjør det, virker det som du vet bedre enn alle andre. Hva tenker du om det jeg sier nå?

Det er mange måter å si det på, og helt sikkert flere bedre enn denne. Men det behøver ikke være så vanskelig.

Å trene på kommunikasjon, blant annet i form av tilbakemeldinger, er avgjørende for å skape et velfungerende team. Det kan leder ta ansvar for. Men å opptre som en budbringer fordi det er bekvemt for medarbeidere å slippe – det er ikke smart bruk av lederen som ressurs.

Så vil det selvfølgelig være situasjoner leder bør involvere seg i. Men ikke i denne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.