Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Men selv om noen yrker er klart kvinnedominerte og andre er klart mannsdominerte, er ikke Norge lenger blant landene i Europa med mest kjønnsdelt arbeidsliv.

Kjønnssegregeringen har lenge sett ut til å være størst i land med høy yrkesdeltagelse blant kvinner. Ikke bare det, land som Norge – med sterke velferdsstater og gode tilbud som understøtter kvinners yrkesdeltagelse – så ut til å være nettopp de landene som hadde høyest kjønnsdeling i arbeidsmarkedet. Blant forskere ble dette kalt velferdsstatsparadokset.

Men det viser seg å være feil. I en artikkel som nylig er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Work, Employment and Society har vi beregnet kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet i 31 europeiske land samt USA over en 15-årsperiode, og sammenholdt den med kvinners yrkesdeltagelse.

Vi gjør tre observasjoner:

For det første kan sammenhengen mellom kjønnssegregering i arbeidsmarkedet og kvinners yrkesdeltagelse heller beskrives som en kneik som må forseres før det begynner å gå nedover. Når yrkesdeltagelsen øker fra et lavt nivå, har kvinnene som kommer inn i arbeidsmarkedet med seg erfaring og humankapital fra hjemmearbeidet. Samtidig må en rekke av oppgavene de tradisjonelt utfører hjemme, nå gjøres i arbeidsmarkedet. Alt i alt fører det til en økning av kvinner som gjør tradisjonelle kvinneoppgaver, men nå som lønnet arbeid.

Økningen i kvinners yrkesdeltagelse kom først i tekstilindustri, næringsmiddelindustri, helse, pleie og omsorg og undervisning av barn og unge. Når yrkesdeltagelsen over tid har tatt innpå menns, begynner både tilbudet av jobber og yrkesvalgene å bli mer varierte. Særlig gjelder dette for de neste generasjonene av kvinner, som har rukket å skaffe seg en annen humankapital enn den de første bølgene av yrkesaktive kvinner hadde. Dermed blir kjønnssegregeringen lavere over tid.

For det andre endres bildet hvis vi tar de tradisjonelle hjemmearbeidsoppgavene med i beregningen. Ved å anse hjemmearbeid som en egen jobb, viser det seg at segregeringen av arbeidsoppgaver i samfunnet begynner å falle allerede fra lave nivåer på kvinners yrkesdeltagelse. Det er selvsagt fordi hjemmearbeid tradisjonelt er en svært kvinnedominert jobb, og når kvinnene går over til lønnsarbeid, går den samlede kjønnssegregeringen ned. Når kvinners yrkesdeltagelse går opp, går altså kjønnssegregeringen i arbeidsoppgaver ned, og dermed øker også likestillingen samfunnet.

For det tredje viser det seg at det såkalte velferdsstatsparadokset ikke holder vann. Velferdsstatsparadokset beskriver en situasjon hvor land med stor offentlig sektor, og velferdstilbud som støtter opp under kvinners tilknytning til arbeidsmarkedet, typisk har mer kjønnsdelte arbeidsmarkeder enn andre land. I våre analyser finner vi derimot det motsatte: mindre kjønnsdeling i land med store, offentlige velferdstilbud.

Antagelig oppsto forestillingen om velferdsstatsparadokset fordi velferdsstatene vokste mye i den tidlige fasen av kvinners inntog på arbeidsmarkedet, samtidig som segregeringen økte mye i de samme landene. Dette var altså et forbigående fenomen, og vi finner ikke empirisk belegg for en positiv sammenheng i dag. En sterk velferdsstat henger sammen med høy sysselsetting blant kvinner, og med lavere kjønnssegregering enn andre land. Derfor er Norge blant landene i Europa i dag med minst kjønnsdeling på arbeidsmarkedet.

Disse sammenhengene finner vi støtte for både når vi sammenligner mellom land, og når vi sammenligner innen land over tid. I land med lav yrkesdeltagelse øker segregeringen når yrkesdeltagelsen blant kvinner går opp, mens i land med høy yrkesdeltagelse går segregeringen ned.

Dette er langsomme prosesser, som i hovedsak spiller seg ut når eldre generasjoner forlater arbeidsmarkedet og yngre kommer til. Derfor tar det tid.

Hva fremtiden bringer vet vi ikke. Men hvis vi skal lære av det vi har sett, ser det ut til at kjønnssegregeringen i land som Norge kommer til å gå langsomt nedover, både som følge av fortsatt vekst i kvinners yrkesdeltagelse, og fordi nye generasjoner av kvinner og menn kan gjøre mer varierte utdannings- og yrkesvalg.

