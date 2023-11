Artikkelen fortsetter under annonsen

Den 16. november markeres likelønnsdagen i Norge. Tidspunktet for markeringen symboliserer at det er 13 prosent igjen av året, altså like mye som det gjennomsnittlige lønnsgapet mellom kvinner og menn i Norge.

Ettersom kvinners lønn i gjennomsnitt kun er 87 prosent av mannens, sier man, litt satt på spissen, at kvinner i praksis jobber resten av året gratis.

Lene Diesen (Foto: Kristoffer Sandven) Mer...

Selv om Norge er blant verdens mest likestilte land viser statistikken at vi fortsatt har en jobb å gjøre. Vi kan ikke hvile før gapet er tettet. Men for å tette gapet er det viktig at vi reflekterer over hvor problemet ligger.

Årsakene til lønnsgapet er mange. Kulturen i samfunnet og næringslivet spiller inn. Vi er fremdeles farget av de stereotypiske kjønnsrollene, mange menn i lederposisjoner favoriserer fortsatt andre menn, barselpermisjon er fremdeles et «usynlig» karrierehinder, og omsorgsyrker blir systematisk underpriset.

Vi kan rope til vi blir blå ansiktet om at kulturen må endres, og sakte, men sikkert vil vi lykkes, men i mellomtiden kan vi også ta skjeen i egen hånd.

Den mest fremtredende årsaken til lønnsgapet er at menn og kvinner velger ulike yrker. Det er fire ganger så mange kvinner i helse- og sosialtjenester som menn, og dobbelt så mange kvinner i undervisning. Samtidig er det en sterk overvekt av menn innen bygg- og anlegg, industri, it og lederposisjoner innen blant annet bank og finans. De kvinnedominerte yrkene styres i stor grad av offentlig sektor, mens de mannsdominerte i stor grad styres privat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ville faktisk lønnsgapet mellom kvinner og menn vært halvert dersom kvinner hadde fordelt seg likt som menn på arbeidsmarkedet.

Vi står dermed over for et valg:

Vi må ha tillit til at våre politikere skrur opp lønningene for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.

Kvinner må velge andre yrker.

Personlig tror jeg dessverre ikke det førstnevnte skjer uten at flere kvinner går for det andre alternativet.

Arbeidsmarkedet er et likevektsspill. Så lenge vi har en så stor andel kvinner som er villig til å utdanne seg som lærere og helsearbeidere på dagens lønnsnivåer, vil vi heller ikke få en endring. Min klare oppfordring til kvinner er derfor å bryte ut av de etablerte rammene og utfordre menn på de bedre betalte sektorene.

Da jeg på slutten av 1990- og tidlig 2000-tallet valgte å utdanne meg innen it og digitalisering, var vi bare åtte jenter i en klasse på seksti. Jeg har helt klart kjent på utfordringer med å være i en mannsdominert bransje, men når jeg ser i bakspeilet, vil jeg si det først og fremst har vært til nytte.

Jeg har tre barn og leder i dag en teknologibedrift med over 300 ansatte og er sjeleglad for at jeg våget å tenke annerledes for litt over tyve år siden. Jeg har fått være med å bidra til en mer kjønnsbalansert it-sektor hvor teknologiske løsninger skapes for fremtiden. Et bidrag for å sikre at vi drar denne verden i en mer mangfoldig og likestilt retning, er at flere kvinner bryter ut av de tradisjonelle rammene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En annen viktig forklaring på lønnsgapet er at menn dominerer de ti prosent best betalte jobbene. Om vi utligner for valg av sektor og filtrer bort de ti prosent best betalte jobbene er det ifølge SSB kun 3,4 prosent igjen av lønnsgapet. Denne ubalansen har trolig sammenheng med visse strukturelle og kulturelle utfordringer som vi som samfunn må fortsette å bekjempe, men det kan også forklares med faktorer som det er lettere for kvinner å gjøre noe med.

Mye forskning tyder på at menn i gjennomsnitt har mer overdreven selvtillit enn kvinner. Mens kvinner har et mer realistisk forhold til hva de kan prestere, tenderer menn til å ha mer overdreven tro på egne evner og love mer enn de kan prestere. Dette resulterer i at menn gjerne er villig til å påta seg større risiko, kan argumentere hardere for en stilling man kanskje er underkvalifisert for, og kjempe hardere for høyere lønn i en lønnsforhandling.

Økonomiprofessor Ola Kvaløy skriver ganske treffende i et innlegg i DN for noen år siden at selvtillit banker selvinnsikt i næringslivet, og jeg tror han har et poeng (kronikk i DN 5. juni 2015). Om kvinner skal få en større andel av de best betalte jobbene i næringslivet, må vi også våge å kjempe for dem.

I anledning likelønnsdagen oppfordrer jeg derfor alle kvinner til å ta på seg boksehanskene. Våg å ha litt overdreven tro på dere selv, si «ja» til utfordringer vi kanskje ikke vet helt hvordan vi skal løse, våg å ta risiko. Det vil dessverre ikke lukke lønnsgapet helt, men det får oss nærmere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.